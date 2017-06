Kim Kardashian hegt und pflegt ihn wie einen Schatz, Jessica Biel und Eva Longoria haben ihn schon lange und Jennifer Lopez gilt wohl als seine berühmteste Besitzerin: Jede Frau wünscht sich den perfekten Summer Glow! Ebenmäßige, gebräunte Haut mit dem gewissen Glow wirkt attraktiv und gesund.



A real Beautyvictim

Wenn es um den perfekten Teint geht, so macht Kim Kardashian keiner etwas vor. Sie weiß ganz genau, wie sie ihre optischen Vorzüge gekonnt in Szene setzen kann.

Nicht umsonst gilt sie als Königin des Contouring und setzt auch mit Strobing gezielte Highlights, die die Vorzüge ihres Gesichts betonen. Allerdings bringt die brünette Beauty schon von Natur aus ein Hautbild mit, das sich sehen lassen kann. Doch der perfekte Summer Glow fängt schon bei der Pflege an.



Von wegen kein Schimmer!

Neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr gehört vor allem eine intensiv feuchtigkeitsspendende Pflege im Sommer zum Pflichtprogramm, denn nur so wirkt die Haut prall, frisch und strahlt von innen heraus. Seren, Ampullen, Feuchtigkeitscremes füllen ihre Feuchtigkeitsdepots wieder auf und enthalten häufig winzige Schimmerpartikelchen, die das Licht reflektieren und für einen sofort sichtbaren Glow sorgen. Make-up Artists benutzen die leichten Fluide auch oft über der Foundation, um einen besonders frischen Look zu kreieren. Viel besser als stark deckende Foundations, Cremepuder oder Make-up Mousse sind für den Sommer leichte Formulierungen wie BB, CC oder DD Creams, die für einen leichten, natürlichen Glow sorgen.



Urlaubsteint aus der Puderdose

Blasse Haut und ein müder Teint zählen zu den Hinterlassenschaften der dunklen, nasskalten Monate, die wir schnell wieder loswerden wollen. Wer nicht auf die Sonne warten will, kann auch mit Make-up einen sonnengeküssten Teint zaubern. Das magische Wort lautet Bronzing Powder. Er zaubert ein gebräuntes, frisches und erholtes Aussehen, auch wenn der Urlaub schon lange zurückliegt. Der Bräunungspuder wird mit einem großen, weichborstigen Pinsel großflächig unter dem Haaransatz auf der Stirn und im Bereich der Wangen verteilt und sanft eingearbeitet. Highlighter betont hingegen die Partien, die hervorstehen sollen wie etwa Wangen, Kinn und Nasenspitze. So kann man das Gesicht auch gleichzeitig schmaler modellieren - ideal für den Sommer! Wer zusätzlich mit einem begehrten Hollywood-Glow bezaubern möchte, kann zu Glanz-Fluid oder schimmerndem Puder greifen, den man mit einem großflächigen Pinsel auch auf dem Dekolleté auftupft.



Teint und Tan!

Doch der Summer Glow hört nicht etwa beim Kinn schon auf - ganz im Gegenteil! Um einen knackig braunen Tan zu erreichen, sind neben einem maßvollen Umgang mit der Sonne....weiterlesen

Textnachweis: beautypress.de



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/beautymay/news/3798 sowie http://beautymay.de.



Über BeautyMay:

BeautyMay-Schönheitstempel für Lifestyle & Parfüm



BeautyMay - Schönheitstempel für Lifestyle & Parfüm Wir veröffentlichen regelmäßig interessante und informative Artikel über Lifestyle und Parfüm. Unsere hochwertige Webseite lädt Sie ein, sich über einzelne Parfüms zu informieren. Lernen Sie durch die Beschreibungen der Rohstoffe die Hintergründe von Parfüm- und Kosmetikprodukten kennen. Wir stellen Ihnen die Parfümeure unserer Zeit vor und berichten über Designer von berühmten Modelabels, die uns täglich mit ihren Kreationen verführen. Das richtige Parfüm für sich zu finden ist oft sehr schwierig. Die Auswahl an den unterschiedlichsten Düften ist groß und die verschiedenen Duftrichtungen sind verlockend. Dann ist guter Rat teuer. Gerne beraten wir Sie beim Suchen des passenden Duftes und beantworten Ihnen auch allgemeine Fragen über Parfüm.