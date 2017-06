Zu Hause im Immobiliengeschäft erfolgreich zu sein, dass ist nicht schwer. Bei einer Immobilie, die jenseits der Grenze des Heimatlandes steht, wird es schon schwieriger und bei einer Immobilie in den USA wird es richtig kompliziert. Um hier die besten Profite zu erwirtschaften sind Partner vor Ort unerlässlich. Ein Do-it-yourself-Weg ist nicht zu empfehlen aufgrund der potentiellen Risiken.

Die Immobiliengesetze und die Abwicklung einer Immobilienübertragung funktionieren im Ausland nach eigenen Regeln und kostspielige Fehlern sind schnell gemacht. Diese Fehler müssen häufig vor Gerichten im Ausland verhandelt werden, damit jeder das ihm zustehende Recht bekommt. Ein solches Gerichtsverfahren verursacht weitere Kosten wie zum Beispiel Anwälte, Reisekosten und verlängert die Abwicklung.

Die Fragen in einer Immobilientransaktion im Ausland sind zahlreicher und schwieriger. Die Antworten auf diese Fragen sind kompliziert und bestimmen den Erfolg der Immobilientransaktion. Ein weiterer Erfolgsfaktor für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung ist die Kenntnis der Businesskultur und Geschäftsprozesse im Ausland. Ein solches Wissen ist nur selten vorhanden.

Mit der richtigen Strategie ist es ganz einfach und schnell möglich eine Immobilientransaktion erfolgreich durchzuführen. Der passende Plan und die konsequente Umsetzung des Planes garantiert den Erfolg. Abkürzungen und Schleichwege sind unbedingt zu vermeiden, weil diese unkalkulierbare Risiken beinhalten.

Das Buch Immobilienverkauf im Ausland ist der Weg zu einer erfolgreichen Immobilientransaktion. Es ist das neueste Buch in diesem Themenkreis

Die Autorin hat mehr als 35 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzierung und Immobilien sowie in der Abwicklung internationaler Transaktionen. Ihre Erfahrungen sammelte sie in der Business- und Lebenskultur in über 30 Ländern weltweit und in mehr als 20 US-Staaten. Der heutige Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist es den Respekt und das Verständnis für die Unterschiedlichkeit und die Vielfältigkeit der Lebenskultur in der Karibik, den Vereinigten Staaten und Europa zu wecken.

Ihre Insidereinsichten in diesen Bereich teilt sie gern auf Veranstaltungen als Präsentator und Keynotespeaker. Außerdem publizierte die Autorin bereits mehrere Bücher und schreibt auf Internetportalen. Ihr Leitmotiv ist das folgende Zitat von Martin Luther King Jr: Menschen kommen nicht miteinander aus, weil sie sich vor einander fürchten, weil sie einander nicht kennen; sie kennen einander nicht, weil sie nicht miteinander kommunizieren.

.

Andrea Hoff-Domin



Buchautor, Keynotespeaker, Real Estate Broker in Florida

Counselor for the Carribbean Island, United States and Europe

Expert for Cultural Diversity in Business