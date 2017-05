Deutscher Automobilzulieferer installiert zwei neue Laserzuschnittlösungen FocusQuantum



Ismaning/Paris, 16. Mai 2017 - Lectra, weltweit führend in integrierten Lösungen, die speziell ausgerichtet sind auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie, liefert zwei FocusQuantum FT6K für den Zuschnitt von Mehrlagen-Airbag-Gewebe an ZF TRW, die Unternehmensdivision ,,Aktive und Passive Sicherheitstechnik" der ZF Friedrichshafen AG. Der Automobilzulieferer erhöht mit den neuen Laserzuschnittlösungen die Produktionskapazität und plant das Geschäft mit Airbags in Europa auszubauen.



ZF TRW hatte bereits bei früheren Projekten in Portugal, Polen, Mexiko und China mit Lectra zusammengearbeitet. Um die neue globale Wachstumsstrategie von ZF TRW im Airbag-Segment umzusetzen, hatte sich das Unternehmen erneut an Lectra gewandt.



Die FocusQuantum-Reihe ist seit Anfang 2016 auf dem Markt. Der wachsende Stamm an Anwendern auf der ganzen Welt bestätigt den Erfolg der integrierten Zuschnitt-Technologie. ZF TRW zertifizierte außerdem die FocusQuantum-Software-Suite von Lectra für die Zuschnittvorbereitung. Produktivität, Leistungsfähigkeit und Qualität von FocusQuantum wurden innerhalb der stringenten Fertigungsprozesse von ZF TRW besonders deutlich.



,,Wir haben die Zuschnitt-Lösung gemäß unserer etablierten Praktiken bewertet und konnten bestätigen: FocusQuantum wird uns dabei helfen, die angestrebte Produktionsleistung in unserem neuesten Werk zu erreichen", sagt Victor Seoane, Leiter Global Manufacturing Engineering for Occupant Safety Systems bei ZF TRW. ,,Wir waren beeindruckt, wie innovativ FocusQuantum von Lectra ist. Mithilfe dieser Lösung können wir unsere Zuschnittkosten je Airbag erheblich senken."



,,Diese Kooperation zeigt erneut, welchen Mehrwert Lectra mit FocusQuantum bietet", erklärt Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing and Communications Officer bei Lectra. ,,Die beiden FocusQuantum-Lösungen erlauben es ZF TRW, kurzfristige Produktivitätsziele zu erreichen und den Grundstein für künftiges Wachstum zu legen."







Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/lectra-gmbh/news/3787 sowie http://lectra.com.



Über Lectra :

Lectra ist weltweit führend in integrierten Lösungen (Software, CAD/CAM und ergänzende Services) speziell ausgerichtet auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie. Dabei agiert Lectra auf zahlreichen Märkten wie dem Modesektor (Bekleidung, Accessoires, Schuhe), der Automobilbranche (Autositze, Innenausstattung, Airbags), der Polstermöbelbranche sowie in diversen weiteren Marktsegmenten. Mit Hilfe industriespezifischer Soft- und Hardwarelösungen können Lectras Kunden die gesamte Wertschöpfungskette - vom Design über die Entwicklung bis hin zur Herstellung - automatisieren und optimieren. Lectra bedient mit über 1550 Mitarbeitern renommierte Kunden in mehr als 100 Ländern und trägt so zu deren betrieblichen Spitzenleistungen bei. Lectra erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von EUR 260 Mio. Das Unternehmen ist an der Euronext Börse notiert.