Die jüngste Neuerscheinung der EDITION digital hat eine wunderbare Widmung - zugeeignet ist das gleichzeitig sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book veröffentlichte Buch ,,Der Schweriner Schlossgeist Petermännchen" von Erika und Jürgen Borchardt ,,Für Anna und für alle, die Geschichten voller Geheimnisse mögen". Insgesamt 21solcher geheimnisvollen neuen und überarbeiteten Geschichten über den wohl berühmtesten Schlossbewohner der mecklenburgischen Landeshauptstadt versammelt der Teil 1 von ,,Die schönsten Sagen und Geschichten - Wie Petermännchen schützt, lohnt, straft und neckt".



So führt die erste Geschichte 300 Jahre zurück, als es im Schweriner Schloss einen Mundschenk gab, der sehr hoffärtig geworden war. Und besonders der Hofnarr, also das Petermännchen, hatte unter diesem Herrn Gardemin zu leiden - wusste sich aber durchaus zu wehren. Und der Leser freut sich mit ihm. Auch in den anderen Sagen und Geschichten erweist sich der Schlossgeist als Helfer in der Not und als Streiter für Anstand und Gerechtigkeit. So schützt er ein Dienstmädchen vor falschen Anschuldigungen eines rachsüchtigen Stallknechtes und die hübsche und tugendhafte Tochter eines Gartenknechtes vor den Nachstellungen eines lüsternen höheren Schlossbeamten, weckt aus verschiedenen Gründen schlafende Wachsoldaten gerade noch rechtzeitig und löst einen Kriminalfall um gestohlene Kostbarkeiten auf seine Weise. Der kleine, aber gewitzte Schlossgeist vermag es sogar, General Wallenstein und Napoleons Leute aus dem Schweriner Schloss wieder zu vertreiben. Eines seiner stärksten Mittel war seine ewige offenbar ziemlich lautstarke Polterei. Und nicht zuletzt klärt das vergnüglich zu lesende und mit vielen sehr schönen Zeichnungen von Horst Schmedemann sowie zu den jeweiligen Schauplätzen passenden historischen Ansichtskarten ausgestattete Buch über die verschiedenen Heimstätten und über die Lieblingsspeise von Petermännchen auf. Wer hätte schon gewusst, dass er am liebsten ...



Die beiden Autoren kennen sich mit Märchen und Sagen sowie speziell mit dem Schweriner Schlossgeist gut aus, haben sie doch auch schon bei der EDITION digital mehrere Bücher zu Petermännchen veröffentlicht. Erika Borchardt, Jahrgang 1944, ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin und war mehr als ein Jahrzehnt wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schlossmuseum Schwerin. Sie ist Autorin von wissenschaftlichen Arbeiten zur mecklenburgischen Kulturgeschichte und mehreren Erzählbüchern und Mitbegründerin des Kulturvereins Sagenland Mecklenburg-Vorpommern e. V. Jürgen Borchardt, ebenfalls Jahrgang 1944, ist promovierter Germanist und Anglist, arbeitete nach seinem Hochschulstudium als Philosoph und als Journalist sowie als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Landesbibliothek Schwerin. Er ist Autor und Herausgeber von Geschichten sowie literatur- und kulturhistorischer Arbeiten über Mecklenburg und ehemaliger Vorsitzender des Kulturvereins Sagenland Mecklenburg-Vorpommern e. V. Das neue Petermännchen-Buch von Erika und Jürgen Borchardt ist sowohl als Druckausgabe wie auch als E-Book unter edition-digital.de sowie im stationären und Online-Buchhandel zu haben.



Titelbilder können Sie unter http://www.ddrautoren.de/presse.htm herunterladen.



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/editiondigital/news/3775 sowie http://edition-digital.de/Borchardt_Erika/Petermaennchen1/.



Über EDITION digital Pekrul & Sohn Gbr:

Die vor 22 Jahren von Gisela und Sören Pekrul gegründete EDITION digital hat sich seit 2011 verstärkt dem E-Book verschrieben, verlegt aber inzwischen auch zahlreiche gedruckte Bücher - zumeist gleichzeitig als gedruckte und digitale Ausgabe desselben Titels. Zudem bringt sie Handwerks- und Berufszeichen heraus. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot derzeit fast 900 Titel (Stand April 2017) von 120 DDR- und anderen Autoren, wie Wolfgang Held, Klaus Möckel, Wolfgang Schreyer und Erik Neutsch sowie den SF-Autoren Carlos Rasch, Heiner Rank, Alexander Kröger und Karsten Kruschel. Nachzulesen ist das Gesamtprogramm unter www.edition-digital.de. Jährlich erscheinen rund 100 E-Books und 15 gedruckte Bücher neu.