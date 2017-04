München, 18. April 2017 -- Green City Energy steht für die Energiewende - und zwar von Kopf bis Fuß. Zu diesem Schluss kommt auch der unabhängige Zertifizierer TÜV SÜD nach einer ausführlichen Prüfung aller Geschäftsbereiche und zertifiziert die gesamte Unternehmensgruppe als ,,Wegbereiter der Energiewende". Die Kriterien für die Auszeichnung umfassen unter anderem einen überdurchschnittlichen Status Quo bei der Erzeugung und Lieferung von Erneuerbaren Energien sowie auch der Blick nach vorne durch die Flexibilisierung des Energieversorgungssystems. Genauso bewertet das Siegel auch das Ökostromangebot, das Green City Energy ab Mai 2017 anbieten wird.



Das Siegel ,,Wegbereiter der Energiewende" unterscheidet sich in seinem Umfang erheblich von anderen Energie- oder Stromsiegeln. Anders als herkömmliche Siegelgeber prüft der TÜV SÜD für die Verleihung des Zertifikats nicht nur einzelne Produkte oder Bereiche, sondern nimmt das gesamte Unternehmen auf den Prüfstand. Der Erstzertifizierung als ,,Wegbereiter der Energiewende" in 2017 folgen in den folgenden zwei Jahren jeweils ein Überwachungsaudit, in denen der Entwicklungsstand von geplanten Projekten und Vorhaben überprüft wird. ,,Für dieses Siegel ist auf jeden Fall eine hohe Bereitschaft zur Transparenz gefragt", so Michael Renninger, Geschäftsführer der Green City Energy Bürgerstrom GmbH. ,,Im Ergebnis zertifiziert das Siegel unsere gesamte Angebotspalette, von der Erzeugung bis zur Steckdose."



Selbst gemachter Ökostrom - transparent und wirkungsvoll



Denn ab Mai 2017 schließt Green City Energy den Angebotskreis und steigt in den Direktvertrieb von Ökostrom ein. ,,Die von uns gebauten und betriebenen Erneuerbare-Energien-Anlagen erzeugen jährlich bilanziell genug Ökostrom für die Versorgung von rund 100.000 Haushalten", so Renninger. Mit einem Direktstromanteil von bis zu 30 Prozent aus unternehmenseigenen bürgerfinanzierten Windparks wird Green City Energy eines der konsequentesten Ökostrom-Angebote auf dem Markt anbieten. ,,Das unterscheidet uns ganz klar von anderen Anbietern. Wir bieten unseren Kunden volle Transparenz, sie wissen woher ihr Strom wirklich kommt und können gleichzeitig sogar in die Erzeugungsanlagen für den Direktstromanteil investieren. Das ist der größtmögliche Hebel für die Energiewende."



Hohe Standards für Siegelverleihung



Für die Verleihung des Zertifikats legt der TÜV Süd eine hohe Messlatte an. Vor der Green City Energy AG wurden insgesamt erst vier Energieunternehmen mit dem Siegel für ihre umfassenden Nachhaltigkeitsstandards gewürdigt. ,,Wir überprüfen das gesamte Untenehmen im Rahmen von vier Prinzipien", sagt Klaus Nürnberger, Leiter Energie-Zertifizierung beim TÜV SÜD. Diese sind 1. Ein überdurchsschnittlicher Status Quo bei der Erzeugung und Lieferung von Erneuerbaren Energien, 2. Die Erhöhung des Anteils an Erneuerbaren Energien, 3. Die Senkung des Rohstoff- und Energieverbrauchs und 4. Die Flexibilisierung des Energieversorgungssystems. ,,Green City Energy als bürgernahes Energieunternehmen weist in allen vier Prinzipien überdurchschnittliche Leistungen auf. Deshalb freuen wir uns besonders, das Unternehmen in den exzellenten Kreis der Siegelträger aufzunehmen."



Weitere Informationen über den Ökostromtarif von Green City Energy erhalten Sie unter www.greencity-energy.de/powerpack.



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/green-city-energy-ag/news/3773 sowie http://www.greencity-energy.de.



Über Green City Energy AG:

Die Green City Energy AG mit Sitz in München wurde 2005 als Tochter der gemeinnützigen Umweltschutzorganisation Green City e.V. gegründet und steht für eine dezentrale und demokratische Energiewende. Dafür projektiert sie Erneuerbare-Energien-Anlagen in den Bereichen Windenergie, Wasserkraft und Photovoltaik und bietet sie Bürgern als ökologische Geldanlagen an. Der Bereich Kommunale Energieberatung unterstützt außerdem Landkreise und Kommunen auf dem Weg in die lokale Energieunabhängigkeit.



