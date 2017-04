Sie ist einer der Höhepunkte innerhalb der deutschen IT-Branche: die regelmäßig stattfindende mbuf Jahreskonferenz. Sowohl Mitglieder, Partner als auch Microsoft Deutschland werden in Form von Fachvorträgen und der integrierten Messe zu zahlreichen Themenfeldern wie Cloud Computing, Collaboration und Dynamics informieren. webtelligence IT consulting ist als Mitglied im Partnernetzwerk ebenfalls mit einem Stand vertreten. Zudem wird Geschäftsführer Michael Roedeske über Datenbank-Management und -Performanceoptimierung für Microsoft SQL Server und Oracle referieren. Der praxisorientierte Vortrag wird sich auch mit Produkten und Services des Softwareherstellers DBPLUS, mit dem webtelligence in Form einer exklusiven Partnerschaft für den deutschsprachigen Raum zusammenarbeitet, befassen.



Praxisbeispiele machen Herangehensweise greifbar



In seinem für den 16. Mai 2017 geplanten Fachvortrag zeigt der erfahrene IT-Berater, Senior Architect und geschäftsführende Gesellschafter der webtelligence IT consulting, Michael Roedeske, anhand konkreter Beispiele auf, wie Datenbankmanagement und die Optimierung der Performance in der Praxis aussehen können. Er klärt unter anderem, wodurch Performanceeinbrüche bei Microsoft SQL Server und Oracle-Datenbanken entstehen, wo die Ursachen liegen und welche Gegenmaßnahmen am effektivsten sind. Es wird zudem die Frage aufgegriffen, wie es gelingen kann, unter tausenden von SQL-Abfragen die entscheidenden zu bestimmen. IT-Verantwortliche haben in der Praxis jedoch noch weitere Fragestellungen: Welche Ausführungspläne waren in der Vergangenheit vorhanden? Welcher von ihnen war am besten geeignet? Welche Abfragen wurden am heutigen Tage erstmals ausgeführt? Sind diese möglicherweise für Beeinträchtigungen der Performance verantwortlich?



All diese Faktoren greift Roedeske auf und stellt dar, wie sich eine optimierte Performance bei gleichzeitig geringerem Einsatz von Ressourcen realisieren lässt - und wie hierdurch Einsparungen hinsichtlich hoher Lizenzkosten erzielt werden. Als Lösung stellt der Experte die Software DBPLUS Performance Monitor(TM) sowie die DBPLUS-Services ,,Performance on Demand" und ,,Performance Management" vor. Weitere Detailinformationen zu der Produktpalette erhalten Besucher auf dem Stand der webtelligence IT consulting GmbH im Ausstellerbereich.



webtelligence als Mitglied im mbuf Partnernetzwerk



mbuf, das Microsoft Business User Forum e.V., ist ein Netzwerk qualifizierter Lösungs- und Dienstleistungsanbieter. webtelligence ist als spezialisierter Dienstleister für Microsoft SQL Server Datenbankplattform und Microsoft Dynamics AX engagiertes Mitglied und bringt sich regelmäßig in unterschiedlicher Form in das Partnernetzwerk ein. Vorteilhaft ist hierbei insbesondere die Möglichkeit des lösungsorientierten, direkten Gesprächs mit Microsoft und zahlreichen anderen Anwenderunternehmen.



Über webtelligence IT consulting GmbH:

Die webtelligence IT consulting GmbH bietet professionelle Dienstleistungen und Softwarelösungen rund um die Microsoft SQL Server Datenbankplattform und Microsoft Dynamics AX. Im Besonderen beraten wir zu Fragen des Performance Managements im Betrieb, der Testautomatisierung sowie Last- und Performancetest und des End-to-End Monitorings und unterstützen dabei den gehobenen Mittelstand sowie national und international ausgerichtete Unternehmen und Organisationen. Die webtelligence IT consulting ist Teil des webtelligence Firmenverbundes. In diesem Verbund wurden in den letzten Jahren zahlreiche Data-Warehouse-, Business Intelligence- und Reporting-sowie Softwareentwicklungsprojekte realisiert.