Pünktlich zum Beginn der Reisezeit ist der Gesundheitswanderführer ARTWALK Pottenstein erschienen. Damit wird die erfolgreiche Serie mit beeindruckend gesunden Streifzügen in Wort und Bild durch die schönsten Regionen Deutschlands fortgesetzt. Buch und Kunstwerke bilden zugleich den Auftakt zur ARTWALK-Serie Fränkische Schweiz, die im Laufe des Jahres durch weitere Orte ergänzt werden soll.



Pottenstein, die idyllische Felsenstadt mitten im Herzen der Fränkischen Schweiz, begeistert ihre Besucher mit zahlreichen Attraktionen. Die Teufelshöhle und die 1000-jährige Felsenburg sind weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt, Felsenbad und Rodelbahn im Sommer wahre Besuchermagneten.



Doch Pottenstein ist weit mehr als nur Spiel, Spaß und Unterhaltung. Gerade für Menschen, die sich aktiv erholen wollen, bietet das Kleinod beste Bedingungen für einprägende Naturerlebnisse. Abseits vom bunten Treiben der Pottensteiner Erlebnismeile warten idyllische Natur und traumhafte Wanderwege darauf, entdeckt zu werden: Schattige Wälder, Felsen und Höhlen, romantische Bächlein und Flüsse sowie Genuss und Herzlichkeit.



,,Wir nehmen Sie mit auf einen beeindruckenden Streifzug, zeigen Ihnen außergewöhnliche Orte und entführen Sie in eine Welt voller Magie", fasst Marina Kähne, Künstlerin und Co-Autorin aus Wandlitz bei Berlin zusammen, was die Leser von diesem ARTWALK erwarten dürfen. Wie auch schon bei den anderen künstlerischen Streifzügen in Wort und Bild zeigt der ARTWALK nicht nur die schönsten Eindrücke der Wanderung als impressionistische Kunstwerke. Das Buch bietet auch wieder viele Informationen zu dem Ort und seiner Geschichte sowie viel Wissenswertes zu Bewegung und Gesundheit. Es richtet sich an aktive Menschen, die über Kunst und Schönheit in alltäglichen Dingen zu mehr Bewegung und Gesundheit kommen wollen. Und umgekehrt.



,,Dieser ARTWALK ist ideal für alle, die Pottenstein mitten im Herzen der Fränkischen Schweiz aktiv kennenlernen möchten", beschreibt Ralph Kähne die Hauptzielgruppe. Der Biologe und Initiator der Buchreihe ist wie seine Ehefrau ebenfalls Autor, Künstler und begeisterter Genusswanderer.



Die schönsten Motive der genussvollen Wanderung durch Pottenstein finden sich in diesem Buch als impressionistische Kunstwerke. Wie üblich sind darüber hinaus die insgesamt43 Motive des Buches auch im Kunst-Shop auf verschiedenen Medien erhältlich: Von Leinwand auf Keilrahmen über Tassen bis zur wandfüllenden Tapete.



Der ARTWALK Pottenstein wurde in fachlicher Kooperation mit der Stadt Pottenstein erstellt.

Das 96-seitige Buch ist im Format DIN A5 quer als Softcover (ISBN: 978-3-7431-1292-6) sowie E-Book erhältlich.



Weitere Infos unter http://www.artwalks.de.



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/art-walk/news/3760 sowie http://www.artwalks.de.



Über ARTWALKs:

ART WALKS sind mehr als nur künstlerische Streifzüge in Wort und Bild. Das Einzigartige ist die Kombination aus Bewegung, Gesundheit, Familie sowie Kunst und Kultur. Ziel ist es, über die Kunst und Schönheit im Alltäglichen zu mehr Bewegung zu motivieren. Und umgekehrt.



