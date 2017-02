Lectras 3D-Prototyping-Lösung macht die Produktentwicklung schneller und günstiger



Ismaning/Paris, 22. Februar 2017 - Lectra, weltweit führend in integrierten Lösungen, die speziell ausgerichtet sind auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie, stattet die Damenmode-Marke Cache Cache (Beaumanoir-Gruppe) mit Modaris® 3D aus. Die 3D-Prototyping-Lösung beschleunigt die Produktentwicklung und verbessert den Austausch mit Zulieferern.



Die 1981 gegründete französische Firmengruppe Beaumanoir ist auf den Vertrieb von Mode spezialisiert und zählt seit über 15 Jahren zu den Kunden von Lectra. Die Marken der Gruppe (Bonobo, Cache Cache, Morgan, Bréal und Scottage) sprechen vor allem moderne und modisch innovative Frauen an. Cache Cache gehört mit weltweit über 1.590 Verkaufsstellen, davon über 500 in Frankreich, zu den führenden Anbietern französischer und internationaler Prêt-à-porter-Mode. Sie ist in 21 Ländern vertreten und setzt mit der kürzlichen Eröffnung des 1.000sten Geschäfts in China ihre Expansion in Europa und Asien fort. Gleichzeitig treibt die Marke den E-Commerce voran. Die Beaumanoir-Gruppe beschäftigt weltweit über 14.300 Mitarbeiter und konnte 2015 einen Umsatz von über 1,4 Milliarden Euro verbuchen.



Cache Cache verwendete bereits Modaris Expert, Lectras Flaggschiff-Lösung zur Produktentwicklung in der Modebranche. Mit Modaris 3D erweitert die Marke den Leistungsumfang für die Designbüros in St. Malo, Frankreich, und Schanghai, China, um die Anzahl physischer Prototypen zu reduzieren.



,,Unser Designbüro in St. Malo ist für die Gestaltung und Entwicklung von Produkten zuständig", erklärt Camille Dupont, Angebotsleiter bei Cache Cache. ,,Wir nutzen Modaris 3D, um schnell auf veränderte Marktnachfragen zu reagieren. Mit dieser Lösung treffen unsere Stylisten und Produktmanager gemeinsam Entscheidungen direkt an den entwickelten 3D-Prototypen. Der Entscheidungsprozess beginnt so früher und ist bedeutend schneller."



,,Cache Cache vergibt die Herstellung an ein großes Netzwerk von Zulieferern", sagt Karen Elalouf, Geschäftsführerin bei Lectra, Frankreich. ,,Indem das Unternehmen einen Teil der physischen Prototypen durch virtuelle ersetzt, vereinfacht es den Austausch zwischen den Designbüros und den Zulieferern: Sie sparen Zeit, Material und benötigen weniger Lagerfläche."



,,Cache Cache passt sich sehr schnell den Modetrends auf seinen zahlreichen Märkten an", sagt Jeanine Guillaume, Leiterin der technischen Abteilung bei Cache Cache. ,,3D ist die richtige Wahl für unsere Marke. Durch die schnellere Produktentwicklungsphase haben unsere Teams mehr Zeit für kreative Ideen. Dank des leichteren Austauschs zwischen unseren Zulieferern sparen wir beträchtlich Zeit und Kosten."







Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/lectra-gmbh/news/3749 sowie http://lectra.com.



Über Lectra :

Lectra ist weltweit führend in integrierten Lösungen (Software, CAD/CAM und ergänzende Services) speziell ausgerichtet auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie. Dabei agiert Lectra auf zahlreichen Märkten wie dem Modesektor (Bekleidung, Accessoires, Schuhe), der Automobilbranche (Autositze, Innenausstattung, Airbags), der Polstermöbelbranche sowie in diversen weiteren Marktsegmenten. Mit Hilfe industriespezifischer Soft- und Hardwarelösungen können Lectras Kunden die gesamte Wertschöpfungskette - vom Design über die Entwicklung bis hin zur Herstellung - automatisieren und optimieren. Lectra bedient mit über 1550 Mitarbeitern renommierte Kunden in mehr als 100 Ländern und trägt so zu deren betrieblichen Spitzenleistungen bei. Lectra erzielte 2016 einen Umsatz in Höhe von EUR 260 Mio. Das Unternehmen ist an der Euronext Börse notiert.