Erweiterter Leistungsumfang und Fortschritte bei Schlüsselfunktionen wie der Materialplanung überzeugen die Branchenexperten von WhichPLM



Ismaning/Paris, 27. Januar, 2017 - Lectra, weltweit führend in integrierten Lösungen, die speziell ausgerichtet sind auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie, erhält für die neueste Version der Lectra Fashion PLM (Product Lifecycle Management) im aktuellen Benchmark von WhichPLM 3,5 von 5 möglichen Sternen. Die Plattform erzielt in allen 43 geprüften Funktionsbereichen Wertungen im oder über dem Branchendurchschnitt und erreicht die höchste Bewertung, die WhichPLM bisher vergeben hat.



Lectras leistungsfähige PLM-Plattform bietet einen umfangreichen Überblick über das Textil-Management und den Entwicklungsprozess von Kollektionen, wodurch Unternehmen schon vor der Produktion fundierte Entscheidungen treffen können. Mit einem erweiterten Leistungsumfang umfasst diese neue Version Lösungen von der Design- und Produktentwicklung bis hin zur Produktion für Einzelhändler, Hersteller und Marken.



Durch neue Tools für das alltägliche Modegeschäft und einen erweiterten Leistungsbereich verbessert sich die PLM-Lösung ihr Ranking im Benchmark deutlich. ,,Wir können allen Einzelhändlern und Herstellern von Mode- und Bekleidungsmarken - unabhängig von ihrer Größe und Verbreitungsregion - empfehlen, Lectra in die enge Auswahl zu nehmen", betonte Mark Harrop, CEO und Gründer von WhichPLM.



Der WhichPLM-Benchmark vergleicht bei mehr als 10 modernen PLM-Lösungen die wichtigsten Funktionen, nach denen zukünftige PLM-Kunden Ausschau halten sollten. Die Studie überprüft außerdem die Kompetenz des Anbieters, sein Branchenwissen, Kundenverständnis sowie Services und Supporteinrichtungen. Für WhichPLM gehört Lectras Technologie "zu den besten, die die Branche zu bieten hat; ihre Roadmap ist klar und ihre erweiterte Fashion-Plattform überzeugt."



Hervorragende Leistung im Vergleich zum Branchendurchschnitt



,,Eine der bedeutendsten Ergänzungen der neuen Lectra-Lösung ist das Materialplanungs-Modul", erklärt WhichPLM: ,,Dies ist der erste Fall, bei dem wissenschaftliche Informationen über verarbeitetes Material für nicht-technische PLM-Nutzer verwertbar und nützlich werden." Die Materialkosten sind in der Industrie von zentraler Bedeutung, da sie durchschnittlich 60 bis 70 Prozent der Produktkosten ausmachen. Lectras Modul bietet einen genauen Überblick über den Materialverbrauch, und dies bereits in den entscheidenden ersten Phasen der Produktentwicklung.



Die Reichweite der PLM-Plattform erstreckt sich über den gesamten Produktlebenszyklus und bindet neben Lectras alleinstehenden Desktop-Lösungen außerdem Anwendungen Dritter ein, wie etwa den Adobe Illustrator. Laut WhichPLM ist Lectras Integration von Adobe Illustrator eine der besten, die der Markt zu bieten hat.



Weitere zentrale Funktionsbereiche des Fashion PLM, in denen Lectra die Bewertung im Vergleich zu 2015 verbessern konnte, sind: Kreatives Design (CAM), Farbintegration, Materialentwicklung, Musterverwaltung, Lieferantenmanagement, Audit und Compliance, Nachhaltigkeit, Qualitätsaudits, Zusammenarbeit und Integration, mobile Apps, Benutzerschnittstelle und Dashboards.



,,Die Benchmark-Studie der Experten von WhichPLM verdeutlicht die Qualität und Bedeutung des Lectra Fashion PLM. Die Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Ansatzes. Sowohl Kern- als auch erweiterte Funktionalitäten sind praktikabel und intuitiv gestaltet, und ermöglichen einen einfachen Zugang zur PLM-Lösung", erklärte Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing and Communications Officer bei Lectra.



Über Lectra :

Lectra ist weltweit führend in integrierten Lösungen (Software, CAD/CAM und ergänzende Services) speziell ausgerichtet auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie. Dabei agiert Lectra auf zahlreichen Märkten wie dem Modesektor (Bekleidung, Accessoires, Schuhe), der Automobilbranche (Autositze, Innenausstattung, Airbags), der Polstermöbelbranche sowie in diversen weiteren Marktsegmenten. Mit Hilfe industriespezifischer Soft- und Hardwarelösungen können Lectras Kunden die gesamte Wertschöpfungskette - vom Design über die Entwicklung bis hin zur Herstellung - automatisieren und optimieren. Lectra bedient mit über 1 500 Mitarbeitern renommierte Kunden in mehr als 100 Ländern und trägt so zu deren betrieblichen Spitzenleistungen bei. Lectra erzielte 2015 einen Umsatz in Höhe von EUR 237,9 Mio. Das Unternehmen ist an der Euronext Börse notiert.