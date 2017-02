Südkoreanischer Mischkonzern plant den Umsatz im globalen Airbag-Markt bis 2020 zu verdoppeln und baut dafür die Kapazität aus



Ismaning/Paris, 2. Februar 2017 - Lectra, weltweit führend in integrierten Lösungen, die speziell ausgerichtet sind auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie, liefert drei FocusQuantum®-Laserzuschnittlösungen für Airbags an Kolon Industries. Der südkoreanische Mischkonzern plant, seinen Marktanteil im wachsenden, globalen Airbag-Markt auszubauen. Ein FocusQuantum für Flachgewebe-Airbags (cut-and-sew) wird im neuen Werk in Bình D??ng, Vietnam, installiert, zwei Zuschnittlösungen für OPW-Airbags (one-piece-woven) am bestehenden Standort in der Provinz Gyeongsang, Südkorea.



Kolon Industries gliedert sich in vier Geschäftsbereiche, von denen einer auf fortschrittliche Materialien und Komponenten für die Automobilbranche spezialisiert ist. Das neue Werk in Vietnam und die erweiterte Fertigung in Korea wird die Kapazität im Airbag-Bereich deutlich steigern. Zudem werden Werke in China und Mexiko ausgebaut.



"Wir wollen unseren globalen Airbag-Umsatz bis 2020 verdoppeln", erklärt Yeong Moo Choi, Chief Division Officer bei Kolon Industries. "Die FocusQuantum-Lösungen ermöglichen es uns, die Kapazität wesentlich zu steigern und unser Geschäft in der florierenden Airbag-Branche auszuweiten."



Die Laserzuschnitt-Technologie von Lectra trägt seit 2004 zur Entwicklung der Airbag-Sparte von Kolon Industries bei. Das Unternehmen nutzt über 20 Lectra-Focus®-Lösungen für den Airbag-Zuschnitt in mehreren Werken in Asien und Nordamerika und hält ständig Ausschau nach neuen Technologien, um das Airbag-Geschäft voranzutreiben. Bei einem Besuch in Lectras International Advanced Technology and Conference Center (IATC) in Bordeaux-Cestas, Frankreich, zeigten Vertreter von Kolon Industries an dem kürzlich neu lancierten FocusQuantum sofort Interesse.



Kolon Industries sondierte den Markt und entschied sich schließlich für das integrierte FocusQuantum-Angebot von Lectra mit moderner Software für die Zuschnittvorbereitung sowie ergänzenden Serviceleistungen. Neben der Leistung der Zuschnittlösung war die lokale Präsenz von Lectra in allen Ländern, in denen Kolon tätig ist, entscheidend. Ein schneller Support wird von Lectras Technik-Teams sowohl an den Kolon-Standorten Südkorea und Vietnam als auch in China und Mexiko gewährleistet.



"Der Kundenservice direkt vor Ort ist genauso wichtig wie die Lieferung der benötigten Fertigungsausrüstung", bemerkt Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing and Communications Officer bei Lectra. "Wir freuen uns, die Beziehung zu Kolon Industries zu vertiefen. Wir werden alles unternehmen, um sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen."





Über Lectra :

Lectra ist weltweit führend in integrierten Lösungen (Software, CAD/CAM und ergänzende Services) speziell ausgerichtet auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie. Dabei agiert Lectra auf zahlreichen Märkten wie dem Modesektor (Bekleidung, Accessoires, Schuhe), der Automobilbranche (Autositze, Innenausstattung, Airbags), der Polstermöbelbranche sowie in diversen weiteren Marktsegmenten. Mit Hilfe industriespezifischer Soft- und Hardwarelösungen können Lectras Kunden die gesamte Wertschöpfungskette - vom Design über die Entwicklung bis hin zur Herstellung - automatisieren und optimieren. Lectra bedient mit über 1 500 Mitarbeitern renommierte Kunden in mehr als 100 Ländern und trägt so zu deren betrieblichen Spitzenleistungen bei. Lectra erzielte 2015 einen Umsatz in Höhe von EUR 237,9 Mio. Das Unternehmen ist an der Euronext Börse notiert.