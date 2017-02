Dokumentation in Schrift und Bild ist im digitalen Zeitalter leicht gemacht. Doch manche Anlässe verdienen etwas Außergewöhnliches, wie zum Beispiel den Eintrag in das Goldene Buch einer Stadt oder Gemeinde. Besonderen Gästen oder Mitbürgern, die sich um ihre Stadt bzw. Gemeinde verdient gemacht haben, wird beispielsweise eine solche Ehre zuteil.



Dokumentation in Schrift und Bild ist im digitalen Zeitalter leicht gemacht. Doch manche Anlässe verdienen etwas Außergewöhnliches, wie zum Beispiel den Eintrag in das Goldene Buch einer Stadt oder Gemeinde. Besonderen Gästen oder Mitbürgern, die sich um ihre Stadt bzw. Gemeinde verdient gemacht haben, wird beispielsweise eine solche Ehre zuteil.

Die Anfertigung eines so speziellen Buches ist Teil des meisterlichen Handwerks der Buchbinderei Konrad im Münchner Künstlerviertel. Ganz individuell und dem Zweck entsprechend edel kann das äußere Erscheinungsbild des Buches gestaltet werden. Verschiedene Ledersorten, Formate, alterungsbeständige Papiere, elegante Fadenheftung und Prägungen beispielsweise von Namen und Wappen einer Stadt oder Gemeinde stehen zur Auswahl. Weitere Ausstattungsmöglichkeiten reichen von Zierlinien über Metallecken und Schließen bis hin zum Goldschnitt an allen drei Buchseiten. Um das ganz nach Wunsch angefertigte Goldene Buch zu schützen und ansprechend zu verpacken, kann bei Bedarf eine passende Kassette gleich mit dazu bestellt werden.

Der Eintrag in ein Goldenes Buch ist immer ein ganz besonderer, nicht alltäglicher Anlass. Durch die Buchbinderei Konrad lässt sich der individuelle Charakter dieses Buches bzw. der Stadt, die es repräsentiert, bis insDetail hervorheben.



Über Buchbinderei Konrad:

Die Buchbinderei Konrad wurde im Jahre 1838 gegründet und hat seit dem Jahr 1912 den Geschäftssitz in München in unmittelbarer Nähe zu der Ludwig-Maximilians-Universität. Der aktuelle Inhaber - Dieter Schumann - kaufte die Firma vom Vorgänger Johann Georg Konrad 1988 und führt seitdem das Geschäft und die Tradition fort.