Smsen, texten, posten - heutzutage muss es schnell gehen und kurz sein. Die Alltagskommunikation beschränkt sich in Zeichenanzahl und vorgegebenen Formaten. Aber auch im digitalen Zeitalter gibt es gute Gründe, eine echte Karte zu verschicken.



Die Buchbinderei Konrad im Herzen des Münchner Künstlerviertels gestaltet Karten ganz nach Kundenwunsch. Anlässe gibt es viele: Glückwunschkarten für Hochzeit, Geburtstag und Ruhestand oder die dazu gehörenden Einladungskarten und auch die darauf folgenden Antwortkarten. Wenn schon die Einladung, der Glückwunsch oder der Gruß ein individuelles Geschenk sein soll, dann bietet das Traditionsunternehmen Konrad sein ganzes Know-how und Materialsortiment dafür auf. Interessierte sind an kein Format oder Layout gebunden, egal ob es eine ein- oder mehrseitige Karte sein soll. Der Digitaldruck kann auch gleich mit übernommen werden sowie - als ganz persönliche und haptisch auffällige Note - die Prägung von Namen oder Anlässen. Wer möchte, kann auch gleich ein ganzes Set an Karten mit identischem Design anfertigen lassen, beispielsweise neben den Einladungskarten auch gleich Wegbeschreibung, Programm-Ablauf, Kirchenprogramm, Menü-Karten und Tischkarten.

Karten gibt es an allen Ecken zu kaufen, auch besonders originelle und schön gestaltete. Doch wer aus welchem Grund auch immer mit einer Karte adressiert wird, fühlt sich persönlicher angesprochen mit einer Karte, die nur für sie oder ihn angefertigt wurde. Mithilfe der Buchbinderei Konrad wird aus Einladung, Glückwunsch oder Gruß bereits ein einmaliges Andenken.



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/presse-buchbinderei-konrad/news/3727 sowie http://www.buchbinderei-konrad.de.



Über Buchbinderei Konrad:

Die Buchbinderei Konrad wurde im Jahre 1838 gegründet und hat seit dem Jahr 1912 den Geschäftssitz in München in unmittelbarer Nähe zu der Ludwig-Maximilians-Universität. Der aktuelle Inhaber - Dieter Schumann - kaufte die Firma vom Vorgänger Johann Georg Konrad 1988 und führt seitdem das Geschäft und die Tradition fort.