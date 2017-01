Ultra-präziser Schneidkopf steigert Zuschnittproduktivität um 20 Prozent und minimiert Kosten



Ismaning/Paris, 11. Januar 2016 - Lectra, weltweit führend in integrierten Lösungen, die speziell ausgerichtet sind auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie, unterstützt Automobil-zulieferer beim Zuschnitt synthetischer Materialien mit einer neuen Vector®-Zuschnittlösung.



Lectra hat den VectorAuto iX6 für den Zuschnitt von Kunstleder und synthetischen Materialien neu ausgestattet. Mit einem ultra-präzisen Schneid-kopf lassen sich Teile für Innenraum- und Sitz-komponenten jetzt perfekt zuschneiden. Das Risiko eines Verschmelzens von Material-schichten ist geringer, sodass mehr Lagen in einem Vorgang geschnitten werden können. Das Ergebnis: 20 Prozent mehr Zuschnittkapazität im Vergleich zu anderen Maschinenmodellen auf dem Markt. Durch eine Schnittbildoptimierung werden die Abstände zwischen den Zuschnitt-teilen außerdem verringert. Die optimierte Zuschnittlösung erzielt dadurch eine um bis zu drei Prozent höhere Materialeffizienz. Die Kosten pro Zuschnitt werden automatisch minimiert.



Das japanische Unternehmen Ark, das Zuschnittteile für Autositze herstellt, konnte mit der angepassten Konfiguration sein Produktionsvolumen deutlich steigern. ,,Die hohe Schnittgenauigkeit, die durch die perfektionierte Messersteuerung des Vector iX6 erreicht wird, ermöglicht uns eine Steigerung unserer Produktionskapazität um beinahe 20 Prozent", stellt Ark-Präsident Kiichi Mizoue fest.



Die Knappheit an Rindsleder hält nach wie vor den Rohmaterialpreis hoch. Daher steigen immer mehr Automobilzulieferer auf Leder-Imitate um. Neue Kunstledervarianten und anderen Synthetik-Materialien werden bei den Verbrauchern, insbesondere in Asien, immer beliebter. Sie sind preisgünstiger und zudem widerstandsfähiger gegenüber extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.



Diese neu entwickelten Synthetik-Materialien stellen die Hersteller aber auch vor große Herausforderungen, etwa bei der Verarbeitung in Kopfstützen und Armlehnen. Für die immer ausgefalleneren Sitz-Designs werden zunehmend komplexere Formen und kleinere Teile benötigt. Die erforderlichen Abstände beim Zuschnitt nehmen zu und führen zu zusätzlichem Materialaufwand. Zudem beschränken herkömmliche Stoff-Zuschnittlösungen aufgrund des Risikos des Verschmelzens die Anzahl der Lagen pro Zuschnittvorgang.



Mit dem neuesten Vector-Modell von Lectra können diese Herausforderungen bewältigt werden. Weitere Vorteile der neuen Technologie sind die vorausschauende Wartung, die eine Maschinenverfügbarkeit von bis zu 98 Prozent gewährleistet, und die Eclipse-Funktion, die einen kontinuierlichen Zuschnitt bei gleichzeitigem Materialvorschub ermöglich.



,,Wir freuen uns, dass wir unsere Flexibilität und Reaktionsfähigkeit angesichts sich wandelnder Marktanforderungen demonstrieren können", so Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing and Communications Officer bei Lectra. ,,Die hoch spezialisierte Lösung erfüllt neue Kundenbedürfnisse, die aus einem stärker werdenden Trend entstanden sind", fügt sie hinzu.



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/lectra-gmbh/news/3728 sowie http://lectra.com.



