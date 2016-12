US-Automobilzulieferer installiert FocusQuantum am Produktionsstandort in Mazedonien



Ismaning/Paris, 19. Dezember 2016 - Lectra, weltweit führend in integrierten Lösungen, die speziell ausgerichtet sind auf die Stoff-, Leder-, Textil- und Verbundwerkstoffindustrie, startet ein Projekt zur Implementierung der hochmodernen Airbag-Laserzuschnittlösung FocusQuantum® bei Key Safety Systems (KSS). Der Tier-1-Airbagzulieferer will damit seine Produktionskapazität optimieren.



Ausschlaggebendes Kriterium für die FocusQuantum-Lösung war die beste auf dem Markt verfügbare Produktivität. Zudem kann Lectra gewährleisten, dass der implementierte Prozess die hohen Anforderungen von KSS und seiner Kunden erfüllt. Das vollständig integrierte Hard- und Software-System ermöglicht KSS das Einhalten strenger Qualitätsstandards zu niedrigen Stückkosten pro Airbag. Verbesserte Materialausnutzung und Schnittqualität tragen dazu bei, den Materialausschuss zu reduzieren.



KSS nutzte zuvor bereits in Nordamerika und China Technologien von Lectra. Mit dem Erwerb der Airbag-Laserzuschnittlösung und weiterer Nesting-Technologien von Lectra erweitert KSS nun die Produktionskapazität am Standort in Mazedonien. KSS produziert dort Flachgewebe-Airbags für den wachsenden europäischen Markt. Die gut ausgebaute Support-Struktur von Lectra in der Balkan-Region - Lectra betreut auch andere große Standorte von Automobilzulieferern in Mazedonien - bietet Kunden wie KSS hervorragende Reaktionszeiten. Straffes Projektmanagement und intensiver Support durch Lectra-Experten stellen sicher, dass KSS den Produktionsstart innerhalb des eng gesteckten Zeitplans verwirklichen kann.



"Führende Automobilbauer auf der ganzen Welt verlassen sich auf unsere hochleistungsfähigen Rückhaltesysteme. Diese sind durch eine immer größere Kompaktheit und ein verbessertes Design gekennzeichnet und erfüllen die neuesten Umwelt- und Sicherheitsstandards", so Bogdan Petruca, Werksleiter bei KSS. "Mit der neuen FocusQuantum-Lösung werden wir die Erwartungen unserer Kunden weiterhin erfüllen können. Gleichzeitig erlangen wir aufgrund der neuen Möglichkeiten an Kontrolle und Kapazität einen erheblichen Wettbewerbsvorteil", ergänzt Petruca.



Der US-Zulieferer Key Safety Systems aus Michigan ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von automobilen Sicherheitsprodukten wie Airbags und feierte kürzlich sein 100. Firmenjubiläum.



,,Im Airbag-Geschäft wird die Rentabilität in erster Linie in der Produktion bestimmt", sagt Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing and Communications Officer bei Lectra. ,,In einer Zeit, in der sich der Airbag-Zulieferer-Markt weltweit neu sortiert, bietet der FocusQuantum mit unübertroffener Produktivität und Schnittgenauigkeit ein Qualitätsniveau mit nahezu fehlerlosen Ergebnissen - selbst bei großen Produktionsmengen und hohen Geschwindigkeiten", so Choussy Bedouet weiter.





