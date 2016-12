München, 12. Dezember 2016 -- Wenn Politik und die großen Energiekonzerne die Energiewende ein ums andere Mal ausbremsen wollen, gilt es dem etwas entgegenzusetzen. Nun haben die Elektrizitätswerke Schönau und die Green City Energy AG eine Zusammenarbeit beschlossen. Die Stromrebellen aus dem Schwarzwald investieren in den »Kraftwerkspark III« von Green City Energy, zudem in die Bürgeraktie des Münchner Energiedienstleisters. Und das aus gutem Grund: Green City Energy bildet mit einem Portfolio an Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken den erwünschten Energiemix der Zukunft ab.



,,Als bürgereigenes Unternehmen setzen wir uns mit aller Kraft für Atomausstieg, Klimaschutz und die Dezentralisierung und Demokratisierung der Energiewirtschaft ein. Der Kampf für eine nachhaltige Energiezukunft prägt unser gesamtes unternehmerisches Handeln, diese anhaltende Auseinandersetzung mit Politik und Energiekonzernen werden wir nur im Schulterschluss mit Gleichgesinnten gewinnen", sagt Armin Komenda, Vorstand bei den Elektrizitätswerken Schönau. Green City Energy und die Schönauer Stromrebellen haben ihren Ursprung in der Bürgerbewegung.



Durch gemeinsame Zukunftsinvestitionen neue Perspektiven schaffen



Mit dem Kraftwerkspark III sowie den Bürgeraktien verfolgt die Green City Energy AG das Ziel, den Ausbau der Erneuerbaren Energien mit dem größtmöglichen Hebel voranzubringen. Für Jens Mühlhaus, Vorstand und Urgestein von Green City Energy, einer Tochter der gemeinnützigen Umweltorganisation Green City e.V., ist die Kooperation ein wichtiges Signal. ,,Beim Kraftwerkspark III schaffen wir durch den Zubau von regenerativen Erzeugungsanlagen Fakten.So erzeugen wir Schritt für Schritt das Momentum, das wir benötigen, um Kohle- und Atomkraftwerke überflüssig zu machen", ist Mühlhaus überzeugt.



Informationen über die EWS Elektrizitätswerke Schönau eG erhalten Sie unter www.ews-schoenau.de. Weitere Informationen über Green City Energy erhalten Sie unter www.greencity-energy.de bzw. info@ greencity-energy.de oder Telefon (089) 890668-800.





RECHTLICHE HINWEISE: Eine Investition in Kapitalanlagen der Green City Energy AG unterliegt bestimmten Risiken, bis hin zu einem möglichen Totalverlust des investierten Kapitals. Für eine abschließende Beurteilung der Kapitalanlagen ist es daher unbedingt erforderlich, sich mit dem gesamten Inhalt des jeweiligen Wertpapierprospekts mitsamt etwaigen Nachträgen, insbesondere dem Kapitel »Risikofaktoren«, vertraut zu machen. Der Wertpapierprospekt und etwaige Nachträge sind ab Veröffentlichung kostenfrei bei der Green City Energy AG, Zirkus-Krone-Straße 10, 80335 München sowie in elektronischer Form unter greencity-energy.de erhältlich. Angaben zu früheren Wertentwicklungen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Über Green City Energy AG:

Die Green City Energy AG mit Sitz in München wurde 2005 als Tochter der gemeinnützigen Umweltschutzorganisation Green City e.V. gegründet und steht für eine dezentrale und demokratische Energiewende. Dafür projektiert sie Erneuerbare-Energien-Anlagen in den Bereichen Windenergie, Wasserkraft und Photovoltaik und bietet sie Bürgern als ökologische Geldanlagen an. Der Bereich Kommunale Energieberatung unterstützt außerdem Landkreise und Kommunen auf dem Weg in die lokale Energieunabhängigkeit.



www.greencity-energy.de