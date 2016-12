Es glitzert überall! Nicht nur festliche Kleider und schicke Schuhe funkeln derzeit miteinander um die Wette, sondern auch schimmernder Nagellack und trendy iPhone-Hüllen.

Glitter und Glamour sind im Trend - und in der festlichsten Zeit des Jahres gibt es genug Anlässe, um sich von seiner glanzvollsten Seite zu zeigen...



In the Spotlight

Gold und Silber faszinieren die Menschheit seit jeher nicht nur als kostbare Edelmetalle, sondern ziehen auch im Fashion-Bereich alle Blicke auf sich - und bleiben im Gedächtnis. Nicht ohne Grund liebten es Stars und Sternchen schon immer, in funkelnden Goldroben und silbernen Glitzer-Minis über den roten Teppich zu schweben oder auf der Bühne zu strahlen. Kylie Minogue beispielsweise verdankte ihr Comeback vor einigen Jahren sicher auch ihren goldenen Hotpants, Jennifer Lopez und Beyoncé könnten wohl nie auf ihre funkelnden Show- und Red-Carpet-Outfits verzichten, mit denen sie ihren Diven-Status festigen.

Unvergessen sind auch Leinwandgöttin Marilyn Monroe, die in ihrer goldenen Robe aus ,,Blondinen bevorzugt" auch heute noch Filmposter ziert, sowie Nicole Kidman mit ihrem silberglitzernden Body aus ,,Moulin Rouge". Stilikone Kate Moss gab dem Silber-Look wiederrum einen modernen Touch und sorgte auf einer Vernissage in einem silberschimmernden Hosenanzug für Furore. Doch der große Glitzer-Auftritt ist nicht nur erfahrenen Showdiven vorbehalten - auch junge Stars wissen, wie man sich damit perfekt in Szene setzt! So schwört Sängerin Ariana Grande bei ihren Bühnenoutfits gerne auf bauchfreie, freche Show-Outfits in Silber und Weiß, während Topmodel Gigi Hadid mit einem goldenen Jumpsuit alle Blicke auf sich zieht.



Oh du Stylishe...

Auch wer sich nicht zu den VIPs zählen kann, darf sich für den großen Auftritt natürlich an den Glitzertrend wagen. Denn die festliche Jahreszeit hat begonnen - und Glam und Glitter sollten jetzt auch vor dem Outfit keinen Halt machen! Wer neben dem Christbaum glänzen möchte, sollte sich jetzt richtig in Szene setzen. Beim gemütlichen Zusammensein mit der Familie muss es nicht allzu opulent und heiß hergehen wie zum Beispiel zur Cocktailstunde am Abend mit Freunden. Passend zur kalten Jahreszeit ist ein kuscheliger kurzer ,,Fake Fur" zu einer eleganten schwarzen Hose, gerne in Lederoptik und mit kleinen Auffälligkeiten wie einem goldenen Reißverschluss oder Steppungen im Wadenbereich, kombiniert zu einer schlichten Bluse mit großzügiger Kette.

Statt High Heels sind schöne Boots oder raffinierte Stiefeletten ein gekonnter Blickfang und zugleich äußerst bequem - perfekt, wenn die Feiergesellschaft zu ,,Last Christmas" auf die Tanzfläche stürmt. Wer sich am Abend doch für das ,,kleine Schwarze" entscheidet, darf davon ausgehen, dass vielleicht mehr als nur eine Frau denselben Gedanken hatte. Wie wäre es stattdessen zum Beispiel mit einem funkelnden Cocktailkleid und den dazu passenden Accessoires? Schon gerät das ,,Little Black Dress" in Vergessenheit...



Glanz-Stückchen

Etwas Glitter-Glamour wäre schön - aber das funkelnde Paillettenkleid ist etwas zu gewagt? Dann kann ein schlichtes Outfit doch einfach durch glitzernde Schuhe aufgepeppt werden! Bei den Fashion Shows zeigten Designer wie Charlotte Olympia, Dolce & Gabbana und Erdem spektakuläre Pumps und Overknees. Auf dem Laufsteg werden diese mit aufsehenerregenden Kleidern und passenden Accessoires perfekt in Szene gesetzt - abseits des Catwalk darf.............weiterlesen



