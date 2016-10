Vom 21. bis zum 23. Oktober 2016 präsentiert sich Chinas viertgrößte Metropole publikumswirksam in der Frankfurter Innenstadt +++ Erklärtes Ziel: Vertiefung und Ausbau des touristischen und wirtschaftlichen Austausches



Anlässlich eines Pressegespräches im Frankfurter Presseclub wurde die in Kürze stattfindende großangelegte Präsentation der viertgrößten chinesischen Metropole in Frankfurt am Main vorgestellt. Vom 21. bis einschließlich 23. Oktober 2016 werden chinesische Teams an zentralen Plätzen in der Frankfurter Innenstadt in aufmerksamkeitsstarken Chengdu-Trucks interessierten Frankfurter Bürgern die Vorzüge ihrer Heimat näherbringen.



Chengdu und Frankfurt am Main sind Großstädte von internationalem Format, beide zeichnen sich durch touristische Attraktionen und als Wirtschaftshochburgen aus, so die einhellige Meinung. Chengdu, die 14 Millionen große Metropole in der westlichen Provinz Sichuan genießt als Stadt der Pandabären weltweiten Ruf, beherbergt mehrere Welterbestätten und zählt zu einer der ,,liebenswertesten" Städte Chinas. Auch in gastronomischer Hinsicht sorgt sie für Furore. Im Rahmen des Creative Cities Network wurde Chengdu zu einer UNESCO Stadt der Gastronomie geadelt.



Die Stadt, die auf eine über zweitausendjährige Geschichte zurückblickt, bietet ihren Bewohnern und Besuchern ein faszinierendes Spektrum aus historischen Tempelanlagen und einer im historischen Stil wieder aufgebauten Altstadt. Doch auch die Moderne hat sich dort manifestiert. So gilt der 339 m hohe West Pearl Tower als der vierthöchste Fernsehturm des Landes und das 2013 eröffnete New Century Global Center, einbeeindruckendes Multifunktionsgebäude mit einer Nutzfläche von 1,7 Millionen Quadratmetern, als das größte Gebäude der Welt.



,,Wir schätzen die chinesische Metropole Chengdu als wichtigen Wirtschaftspartner", betont Sonja M. Müller, Direktorin des China Competence Centers der IHK Darmstadt und Frankfurt. Ihrer Meinung nach bietet das ,,ökonomische Zentrum Westchinas, der Verkehrskorridor zwischen China und dem Westen, insbesondere für deutsche Unternehmen starke Anreize für Auslandsinvestitionen". Über 150 deutsche Unternehmen, darunter Siemens, VW oder die Herrenknecht AG, sind bereits ansässig. Die Vorzüge Chengdus hat auch der amerikanische Apple-Konzern erkannt und produziert dort einen erheblichen Teil seiner IPads.



Der Verkehrsknotenpunkt Chengdu weist neben dem internationalen Luftverkehrsknotenpunkt noch ein weiteres Highlight auf: Der 2013 eröffnete RongOu-Railway befördert Fracht direkt von Chengdu bis nach Duisburg. Die sogenannte neue ,,Seidenstraße", auf der wöchentlich bis zu 52 Waggons befördert werden, verbindet Ost und West.



Bei so vielen Vorzügen, so das einhellige Fazit der Präsentationsrunde, steht dem regen Austausch von Chengdu und Frankfurt am Main ab sofort nichts mehr im Wege.



Die Chengdu-Promotions finden in Frankfurt am Main wie folgt statt:

Freitag, der 21. Oktober 2016 an der Konstabler Wache, im Anschluss (22. und 23. Oktober 2016) Skyline Plaza, jeweils von 10 - 18 Uhr.





Über Chengdu / co ROESSLER ProResult:

