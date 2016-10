In Hildesheim hat in der Wachsmuthstraße 19 am Bahnhof eine Lagerbox eröffnet.



Auf bis zu 1000 Quadratmetern kann nun nahe des Bahnhofs jeder sein eigener Lagerist werden. Das Prinzip heißt Self Storage und bedeutet so viel wie selbst einlagern. In vielen Großstädten gibt es solche Angebote schon. Die Branche boomt. Das Fabrikgebäude passt zur Geschäftsidee, denn die dicken Etagendecken halten pro Quadratmeter bis 2000 Kilo aus. Auch der Lastenaufzug, Rolltore sowie die Laderampe fügen sich perfekt in die Geschäftsidee.



Insgesamt sollen abschließbare, fensterlose Räume in den verschiedensten Größen auf 6000 Quadratmeter Platz entstehen. Die Mindestmietdauer beträgt vier Wochen und ist monatlich kündbar. Die Preise reichen monatlich von 20 Euro (ein Quadratmeter) bis 169 Euro (20 Quadratmeter).



Bei Umzügen, längeren Auslandaufenthalten, Erbschaften, Haushaltsauflösungen nach Scheidungen oder auch bei raumgreifenden Hobbys - das wertvolle Hab und Gut kann trocken und sicher in dem Selbstlagerhaus aufbewahrt werden. Fest steht in den Mietbedingungen nur: Was gelagert wird, darf nicht stinken oder krabbeln, und es darf weder explosiv noch illegal sein.



http://www.lagerbox-hildesheim.de/