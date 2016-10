Der Meisterbetrieb im Münchner Künstler- und Universitätsviertel fertigt Urkundenmappen nach ganz persönlichen Vorstellungen. So unterschiedlich die Anlässe sein können, so vielfältig ist das Produktsortiment, aus dem Kunden kreativ schöpfen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Einzelstück oder um eine Auflage von bis zu 500 Stück handelt, ob das Format klassisch oder ausgefallen ist. Für den Außen- oder Innenbezug der Mappen steht eine breite Auswahl verschiedener Materialien zur Verfügung, von verschiedenen Papieren über Buchbinderleinen in 30 verschiedenen Farben bis hin zu (Kunst-)Leder und Pergament.



Für die ganz persönliche Note sind die unterschiedlichsten Prägungen möglich - nötige Prägestempel kann man gleich mit anfertigen lassen. Für eine größere Funktionalität gibt es diverse Ausstattungsmöglichkeiten wie Taschen, Mappenbänder, Kordeln, Pergamentriemchen und vieles mehr. Oft wird mit einer Urkunde eine Medaille überreicht, die dafür notwenige Medaillen-Schachtel entwirft und produziert die Buchbinderei Konrad auf Wunsch gleich mit dazu.

Und wer es ganz ausgefallen mag, überreicht die Urkunde - nicht selten anlässlich einer Ehrendoktorwürde - in einer Urkundenrolle. Die Details hierzu und wie allein schon aus dieser Präsentationsform ein ganz individuelles Geschenk wird, erfahren Interessierte im Münchner Künstlerviertel. Für einen ganz besonderen, vielleicht einmaligen Moment im Leben.



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/presse-buchbinderei-konrad/news/3678 sowie http://www.buchbinderei-konrad.de.



Über Buchbinderei Konrad:

Die Buchbinderei Konrad wurde im Jahre 1838 gegründet und hat seit dem Jahr 1912 den Geschäftssitz in München in unmittelbarer Nähe zu der Ludwig-Maximilians-Universität. Der aktuelle Inhaber - Dieter Schumann - kaufte die Firma vom Vorgänger Johann Georg Konrad 1988 und führt seitdem das Geschäft und die Tradition fort.