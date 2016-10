Manche Dinge sollen bleiben, handfest, real und nicht - wie so vieles heutzutage - digital. Die Buchbinderei Konrad, ein Traditionsunternehmen im Münchner Künstlerviertel, bindet Aufzeichnungen jeglicher Art - hochwertig, schnell und in einem Allround-Service.



Ob die eigenen Memoiren, die fröhliche E-Mail- Korrespondenz mit der besten Freundin, die Abschlussarbeit fürs Studium oder Geschenkbücher zu Hochzeit, Abitur und Abschied, für ein optisch schönes Erscheinungsbild sorgt die Materialvielfalt im Sortiment der Buchbinderei. Entscheidend dabei ist der Bucheinband, der etwa aus Bibliotheksleinen, Leder oder edlem Pergament bestehen kann. Auf Wunsch lässt sich dieser auch digital bedrucken. Die verschiedenen Bindetechniken, wie Fadenheftung, Kaltleim-Klebebindung, Spiralbindung oder Japanische Bindung, können individuell ausgewählt werden. Apropos individuell: Für die ganz persönliche Note sind Titelprägung in verschiedenen Schriftarten und mit unterschiedlichen Zierlinien sowie Prägung des Firmenlogos möglich.



Kreativen Ideen und Sonderwünschen sind hier keine Grenzen gesetzt, für ein ganz besonderes Andenken oder ein wortwörtlich einmaliges Geschenk.





Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/presse-buchbinderei-konrad/news/3673 sowie http://www.buchbinderei-konrad.de.



Über Buchbinderei Konrad:

Die Buchbinderei Konrad wurde im Jahre 1838 gegründet und hat seit dem Jahr 1912 den Geschäftssitz in München in unmittelbarer Nähe zu der Ludwig-Maximilians-Universität. Der aktuelle Inhaber - Dieter Schumann - kaufte die Firma vom Vorgänger Johann Georg Konrad 1988 und führt seitdem das Geschäft und die Tradition fort.