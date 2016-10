München, 04. Oktober 2016 -- Für das vorbildliche Konzept für die Einbindung von Bürgern, Gemeinden und Genossenschaften wurde der interkommunale Bürgerwindpark Südliche Ortenau von Green City Energy mit dem internationalen ,,WISE Wind Best Community Award" ausgezeichnet. Am 29. September wurde der Award im Rahmen der Fachkonferenz ,,WindEurope Summit" in Hamburg überreicht. Das Modell des Bürgerwindparks Südliche Ortenau beteiligt drei Kommunen und die örtlichen Energiegenossenschaft und bot Bürgern die Gelegenheit, in den Windpark zu investieren und so auch finanziell von seinen Chancen zu profitieren.



Der ,,Best Community Award" wird vom europäischen Projekt ,,WISE Power" zusammen mit der Deutschen Energie-Agentur (dena) verliehen und zeichnet Windenergieprojekte aus, die in ihrer Region besonders gut eingebunden sind. Der Award wurde am 29. September im Rahmen der Abschlussveranstaltung Fachkonferenz ,,WindEurope Summit" in Hamburg von dem WISE-Power-Konsortium an Green City Energy überreicht.



Teilnehmen konnten Onshore-Windenergieprojekte aus ganz Europa, der Bürgerwindpark Südliche Ortenau konnte sich schlussendlich gegen insgesamt zwölf Projekte durchsetzen, unter anderem aus Kroatien, Spanien, Belgien, Frankreich, Schottland und Deutschland. ,,Der Bürgerwindpark Südliche Ortenau hat uns mit einem innovativen Konzept überzeugt", sagte Oliver Frank, dena-Bereichsleiter Erneuerbare Energien und energieeffiziente Mobilität, der als Jury-Mitglied an der Auswahl des Gewinners beteiligt war. ,,Die Verantwortlichen haben von Anfang an auf die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Bürgern und Genossenschaften gesetzt, von der Information bis zur finanziellen Beteiligung. Das Beispiel zeigt vorbildlich, wie Windenergie zum Gemeinschaftsprojekt in einer Region werden kann."



Echte Beteiligung für Kommunen und örtliche Energiegenossenschaft



,,Wir freuen uns sehr über den Best Community Award für dieses innovative Projekt von Green City Energy", sagt Jens Mühlhaus, Vorstand von Green City Energy. ,,Das interkommunale Modell integriert drei Gemeinden und die örtliche Energiegenossenschaft ganz konkret, außerdem konnten Bürger in den Windpark investieren und so finanziell partizipieren. Das Modell des Bürgerwindpark Südliche Ortenau entspricht dem Ziel einer demokratischen und dezentralen Energiewende, das wir als Tochter einer gemeinnützigen Umweltorganisation verfolgen." Das Projekt-Modell war schon zuvor positiv gewürdigt worden und ist als Best-Practice-Beispiel auf der Energiewende-Seite des Landes Baden-Württemberg aufgeführt. Der Informationsfluss zwischen Green City Energy und Anwohnern besteht auch nach der Inbetriebnahme. ,,Wir stehen weiterhin in engem Austausch mit der Bevölkerung vor Ort, nehmen aktiv einzelne Sorgen und Beschwerden auf und suchen gemeinsam nach sinnvollen Lösungen", so Lilian Kruse, Leiterin des Projekts Bürgerwindpark Südliche Ortenau. Inzwischen hat die lokale Energiegenossenschaft ,,Ettenheimer Bürgerenergie" von ihrer Option Gebrauch gemacht und 25,5 Prozent der Projektgesellschaft übernommen. Sobald die drei involvierten Gemeinden ihre Option wahrnehmen, weitere 25,5 Prozent der Gesellschaft zu übernehmen, ist die Projektgesellschaft zu 51 Prozent lokal verankert.



Weitere Informationen zu Green City Energy finden Sie unter www.greencity-energy.de.

Weitere Informationen zum WISE-Power-Projekt erhalten Sie unter www.wisepower-project.eu.





Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/green-city-energy-ag/news/3675 sowie http://www.greencity-energy.de.



Über Green City Energy AG:

Die Green City Energy AG mit Sitz in München wurde 2005 als Tochter der gemeinnützigen Umweltschutzorganisation Green City e.V. gegründet und steht für eine dezentrale und demokratische Energiewende. Dafür projektiert sie Erneuerbare-Energien-Anlagen in den Bereichen Windenergie, Wasserkraft und Photovoltaik und bietet sie Bürgern als ökologische Geldanlagen an. Der Bereich Kommunale Energieberatung unterstützt außerdem Landkreise und Kommunen auf dem Weg in die lokale Energieunabhängigkeit.



