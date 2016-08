Manchmal ist es einfach wie verhext: Mit allem ist man unzufrieden - mit dem Mann, mit der Frau, mit den Eltern oder mit den Kindern, kurzum unzufrieden mit dem ganzen Leben. Schuld daran ist der alltägliche Stress. Wie aber kann man diesem Stress entgehen? Ein guter Begleiter auf der Suche nach Antworten darauf ist das E-Book ,,Die Zweiflerin" von Karin Hinse, das im E-Book-Shop www.edition-digital.de wie weitere elektronische Bücher für eine Woche (26.8.-Freitag, 2.9) zu einem stark reduzierten Preis zu haben ist.



In der ,,Zweiflerin" beschreibt die Autorin, eine REIKI-Meisterin und REIKI-Lehrerin, humorvoll, verständlich und leicht nachvollziehbar die Suche nach einem Weg, der zu Ausgeglichenheit, innerer Harmonie, Gesundheit, Lebensfreude und heiterer Gelassenheit führt. Und wie es schon der Titel ihres Buches andeutet, lässt Karin Hinse im ihrem sehr persönlichen Reisebericht zum REIKI auch die eigenen Zweifel, Wege und Irrwege, falsche und richtige Entscheidungen nicht aus. Im Übrigen ist auch der Mann der Autorin, Ulrich Hinse, ein erfolgreicher Autor des Verlages EDITION digital.



Ebenfalls dem Thema Wellness gewidmet ist der Titel ,,Wunderkind der neuen Zeit", in dem die Entspannungstrainerin Susanne Christa Hüttenrauch Methoden aufzeigt, um entspannter und damit glücklicher zu werden. Mit Hilfe von Gedankenreisen können sich die Leserinnen und Leser selbst in den Olymp der inneren Zufriedenheit katapultieren!



Auf der Liste der Deals der nächsten Woche von EDITION digital stehen außerdem drei Kinderbücher: In ,,Der Zauberlöwe" von Hildegard und Siegfried Schumacher muss Tine zu ihrem Geburtstag anfangs eine große Enttäuschung hinnehmen. Statt des gewünschten richtigen Löwen bekommt sie nur den Kater Bimbo. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende der zauberhaften Geschichte.



Ein Zusammenstoß mit weitreichenden Folgen passiert in dem Buch ,,Der kleine Drache auf dem Berg" von Maria Seidemann. Scheinbar niemand kann dem kleinen Drachen helfen - schließlich kann er nicht mal ordentlich Feuer spucken. Aber dann stößt er über einer Wiese mit einem Papierdrachen zusammen. Und plötzlich wird alles ganz anders.



Nicht zuletzt durch die gleichnamige Fernsehproduktion aus dem Jahre 1979 und dem daraus geschnittenen, überaus erfolgreichen Kinofilm wurde ,,Spuk unterm Riesenrad" von C. U. Wiesner zu einem Buch mit Kultstatus. Auf einem Staubsauger fliegen sie durch die Lüfte vom Alexanderplatz zur Burg Falkenstein im Harz: Hexe Emma, Riese Otto und der böse Zwerg Rumpi, lebendig gewordene Figuren aus einer Berliner Geisterbahn. Umbo, Tammi und Keks, die drei pfiffigen Enkelkinder des Schaustellers, machen sich auf zu einer atemberaubenden Verfolgungsjagd. Für ihr E-Book konnte die EDITION digital auf die Originalfassung des Kinderbuchverlages von 1984 zurückgreifen.



Jede Woche gibt es außerdem fünf digitalisierte Berufs- und Zunftzeichen zum ermäßigten Preis.



Nachdem bereits in der Vorwoche fünf E-Books von Siegfried Maaß aus Hecklingen in Sachsen-Anhalt neu erschienen waren, folgten dieser Woche noch einmal so viele Neuerscheinungen, darunter ,,Und hinter mir ein Loch aus Stille" sowie ,,Zeit der Schneeschmelze" - zwei packende Bücher über die nicht immer ganz einfachen Beziehungen zwischen Menschen. In ,,Und hinter mir ein Loch aus Stille" tötet ein Junge seinen Vater. Eine Nachricht, die zu anderen Gewaltnachrichten zu gehören scheint, die uns täglich erreichen. Beziehungen zwischen Menschen, Familienbindungen scheinen nichts mehr zu gelten, Werte verloren zu sein. Aber stimmt auch, was wir glauben? Ein Buch, das trotz der schwierigen Thematik Mut macht und Hoffnung transportiert.



Und in dem Roman ,,Zeit der Schneeschmelze" erzählt Siegfried Maaß eine verrückte Geschichte: Da verehrt ein Schüler, der sich in seiner Familie und seiner Umwelt nicht mehr angenommen fühlt, seine Lehrerin, fühlt sich von ihr bestärkt in seinen Lebenswünschen. Und gerade deshalb entführt er sie, sperrt sie in einem Abrisskeller ein, gefährdet am Ende ihr Leben. Was treibt ihn dazu, sich gerade zu dieser Frau so zu verhalten?



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/edition-digital/news/3652 sowie http://www.edition-digital.de/Presse/.



Über EDITION digital Pekrul & Sohn Gbr:

EDITION digital wurde 1994 gegründet und gibt neben E-Books Bücher über Mecklenburg-Vorpommern und von Autoren aus dem Bundesland heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen.