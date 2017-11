Springe, November 2017. iPM_Promotion bietet ab sofort eine innovative Abrechnungs-Automatisierung für alle Agenturen und Unternehmen, die in der Promotion- und Eventbranche tätig sind. Abrechnungen von Personal bei Promotionaktionen, Verkostungen, Messen und andere Veranstaltungen werden somit erleichtert und effizienter gestaltet.



Dank integrierter Prozesse können Abrechnungen mit iPM_Promotion nun erheblich vereinfacht werden. Zahlreiche Funktionen zur Erstellung, Kontrolle, Verarbeitung und dem Export von Abrechnungen unterstützen das operative Handling. Egal ob Selbstständige, kurzfristig Beschäftigte oder Minijobber - mit der flexiblen und leistungsstarken Abrechnungsfunktion in iPM_Promotion werden verschiedene Abrechnungsmodelle abgedeckt.



Hierbei können diverse Abrechnungskomponenten eingebunden und automatisch vom System errechnet werden, z. B. getrackte Arbeitszeiten aus der Zeitenerfassung, Pünktlichkeits- und Feedbackprämien, Fahrtkosten, Prämien, Provisionen oder Auslagen. Zudem zeigt iPM_Promotion sowohl Änderungen von Planwerten direkt an als auch den Deckungsbeitrag für einfaches Controlling. Auch sämtliche an den Abrechnungen vorgenommene Änderungen werden automatisch protokolliert und dokumentiert. Abgerundet wird die Abrechungsfunktionalität durch Schnittstellen zu DATEV und anderen Fremdsystemen.



Somit hilft iPM_Promotion, die Aufwände und Kosten in verschiedenen Bereichen rund um Planung und Durchführung von Promotionaktionen, Messen, Events oder sonstigen Veranstaltungen signifikant zu reduzieren. Dies verbessert interne Prozesse, die Qualität und Kostenstruktur.



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/ipm-promotion/news/3869 sowie http://www.ipm-promotion.de.



Über iPark-Media GmbH:

iPM_Promotion ist seit 2003 die führende Softwarelösung für die Bereiche Promotion und Absatzförderung und in rund 100 Agenturen eingesetzt. Entwickelt wurde das webbasierte System von der iPark-Media GmbH aus Springe bei Hannover. Ob umfangreiche Personalverwaltung, leistungsstarke Suche, das integrierte Promoterportal, Abbildung kompletter Prozesse des Aktionsmanagements, Jobausschreibung, Personalbuchung, Aktionsreporting oder Abrechnung - viele namhafte Kunden schätzen die Vielfalt der Funktionen in iPM_Promotion und bewältigen somit ihre operativen Anforderungen.