Mord-Expertin ermittelt in ihrer Heimatstadt - Christiane Baumann liest bei den Schweriner Literaturtagen



GODERN bei Schwerin - Wenn Autorin Christiane Baumann am Sonnabend 16 Uhr während der Schweriner Literaturtage in der Volkshochschule aus ihrem jüngsten Buch liest, dann wird es vor allem aus zwei Gründen besonders spannend - zum einen ist der im Sommer bei der EDITION digital sowohl als E-Book wie als gedruckte Ausgabe erschienene, 365 Seiten starke Roman ,,Die Tote im Pfaffenteich" ein Krimi. Zum anderen spielt seine Handlung - wie schon sein Titel unschwer ahnen lässt - in der Landeshauptstadt:



Für seine Hauptperson, die auf Morde spezialisierte Kriminalistin Nora Graf, geht es gar nicht gut los. Zum einen ist sie wegen eines zunächst unklaren dienstlichen Vergehens aus Berlin nach Schwerin strafversetzt worden. Zum anderen findet sie gleich während eines ersten kurzen Abendspaziergangs in ihrer alten, neuen Heimat eine Leiche - eben die Tote im Pfaffenteich: ,,Nora wollte zufrieden umkehren. Plötzlich fesselte etwas Unebenes im Pfaffenteich ihre Aufmerksamkeit. Nora wusste, bevor sie es deutlich sehen konnte, dass es sich offenbar um eine erwachsene Person handelte. Obwohl sie rasch handeln musste, zögerte Nora. Seit Kindertagen hatte sie Angst vor offenen Gewässern und mied nach Möglichkeit jeden Kontakt mit ihnen. Nun musste sie im Dunklen an den Rand des Teiches, um eventuell noch zu helfen. Obwohl ihr Bauchgefühl sagte, dass jede Hilfe zu spät kommen würde. Nora stieg über den kleinen metallenen Uferzaun und bewegte sich vorsichtig die schräge Uferböschung hinunter. Sie wollte auf keinen Fall ausrutschen. Unten angelangt, erkannte sie an der Kleidung, dass eine Frau verunglückt war. Mehrmals rief Nora hallo, doch sie erhielt keine Antwort. Sie ahnte Schlimmes." Nur kurze Zeit später spürt Nora eine zweite Leiche auf, sie beginnt einen Flirt mit einem ihrer neuen Schweriner Kollegen, und auf Seite 336 erwartet die Hauptfigur eine große familiäre Überraschung. Aber Halt! Echte Krimi-Leser verderben sich nicht selbst die Spannung, bis sich alles aufklärt ... - auch Morde und Vergewaltigungen, die die Stadt einige Zeit in Atem gehalten haben. Der neue Schwerin-Krimi ist unter edition-digital.de, im stationären und Online-Buchhandel zu haben - und am Sonnabend natürlich auch in der Volkshochschule.



Autorin Christiane Baumann hat zumindest zwei Dinge mit ihrer Hauptfigur Kommissarin Nora Graf gemeinsam: sie wurde in Schwerin geboren, allerdings nicht 1969, sondern 1952. Und auch sie ist wieder in ihre Geburtsstadt zurückgekehrt. Seit 2015 lebt und arbeitet sie wieder hier. Die heutige Schriftstellerin hatte zunächst ein Lehrerstudium in Rostock absolviert. Danach arbeitete sie vorrangig als Bildredakteurin in verschiedenen Verlagen in Berlin, Köln und Baden-Baden. Bisher hat sie den Kriminalroman ,,Tod am Arkonaplatz", die Kriminalerzählungen ,,Die Gambitspielerin" und ,,Morde um Mitternacht" sowie den Sammelband ,,Mord zum Frühstück" mit 21 Kurzkrimis veröffentlicht. Über sich sagt die Autorin: ,,Die Lust zum Schreiben begleitet mich schon lange. Vor einigen Jahren entdeckte ich meine Vorliebe für Krimis. Meine Krimi-Ideen finde ich im Alltäglichen und Unspektakulären." Und möglicherweise bieten die hiesigen Stadtführer schon bald eine Nora-Graf-Tour zu den Schauplätzen und Tatorten dieses spannenden Krimis an - mit dem Pfaffenteich, als Ausgangspunkt eines mörderischen Spaziergangs.



Die vor 23 Jahren von Gisela und Sören Pekrul gegründete EDITION digital hat sich seit 2011 verstärkt dem E-Book verschrieben, verlegt aber inzwischen auch zahlreiche gedruckte Bücher - zumeist gleichzeitig als gedruckte und digitale Ausgabe desselben Titels. Zudem bringt sie Handwerks- und Berufszeichen heraus. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot derzeit fast 900 Titel (Stand Oktober 2017) von 120 DDR- und anderen Autoren, wie Wolfgang Held, Klaus Möckel, Wolfgang Schreyer und Erik Neutsch sowie den SF-Autoren Carlos Rasch, Heiner Rank, Alexander Kröger und Karsten Kruschel. Nachzulesen ist das Gesamtprogramm unter www.edition-digital.de. Jährlich erscheinen rund 100 E-Books und 15 gedruckte Bücher neu.



