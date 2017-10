Das Mailänder Unternehmen ist führend in der Stahlblech- und Metallherstellung und bereit, Deutschland mit der unveröffentlichten deutschen Website Fratelli Mariani.de zu erobern.



Fratelli Mariani freut sich, die Veröffentlichung der eigenen Website dem deutschen Markt gewidmet bekannt zu geben: www.fratellimariani.de.



Fratelli Mariani, der Vorrang bei der Konstruktion und Herstellung von Streckmetall und Drahtgewebe, kombiniert handwerkliche Tradition Made in Italy und technologische Innovation.

Diese Verbindung ist der Leitfaden, der die Vergangenheit und die Gegenwart von Cormano’s Unternehmen verbindet und auf die Zukunft projiziert. Gegründet im Jahr 1929, hat Fratelli Mariani heutzutage bis zwei Produktionsstätten, einem Distributionszentrum und einer Betriebszentrale im Industriegebiet von Mailand Nord gereicht.

Die Fratelli Mariani betreibt ihre Geschäfte in über 25 Ländern, darunter Deutschland, wo es interessante Entwicklungsmargen gefunden hat, sowie neue und potenzielle Kunden getroffen hat. In diesem Markt will Fratelli Mariani seine Präsenz mit deutschsprachiger Kommunikation stärken, die sich auf zwei Bereiche konzentriert: Industrie und Architektur.

Für die Industrie Branche bietet Fratelli Mariani verschiedene Lösungen an: Edelstahlgewebe und -Netze, Streckmetall, Lochbleche, Förderbänder, Filterkomponenten.



Für die Architektur hat Fratelli Mariani ein eigene Marche, MarianiTech®, geschaffen, dessen Produktion bei der Restaurierung bestehender Gebäude oder bei der Errichtung von neuen Gebäuden eingesetzt wird.



Besuchen Sie die Website www.fratellimariani.de, um die neue Website auf Deutsch zu lesen. Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten und Einblicke in die Aktivitäten von Fratelli Mariani - Via Cadorna, 34 - Cormano (MI) Italien.

Für weitere Informationen rufen Sie +39 02 610344.1 an oder schreiben Sie eine E-Mail an:

info@fratellimariani.de