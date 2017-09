Die Buchbinderei Konrad in Münchens Künstlerviertel fertigt Fotoalben individuell nach Kundenwunsch an. Das Traditionsunternehmen schafft somit Raum fürs kreative Gestalten und Verewigen.



Fotoalben in Zeiten von Fotobüchern?

Fotoalben gehören nur vermeintlich der Vergangenheit an. Es stimmt, Fotobücher haben ihren eigenen Reiz. Sie entstehen vollkommen digital, weshalb für ihre Gestaltung eine große Bandbreite an kreativen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Wirklich persönlich werden fotografische Erinnerungsstücke verpackt, wenn auch das Fotoalbum individuell gestaltet ist. So kommen nicht nur Urlaubserinnerungen, Hochzeitsbilder, Fotos der Kinder, Enkel, Freunde oder Verwandten, sondern auch Eintrittskarten oder Fahrtkarten zur kreativen Geltung, können Poesiealben und Freundebücher nach Wunsch angefertigt werden.

Freie Hand bei der Gestaltung

Für die Realisierung dieses kreativen Rahmens steht das breite Sortiment an Materialien und Bindetechniken des Meisterbetriebs Konrad zur Verfügung. Der Einband kann nach vorgegebenen Motiven bedruckt oder mit speziellen Prägungen versehen werden.

Durch die von Hand gearbeiteten Fotoalben ist nicht nur ein ansprechendes Erscheinungsbild, sondern auch eine gute Qualität und hohe Stabilität und somit eine längere Haltbarkeit garantiert. Nicht zuletzt stellen so persönlich entwickelten Fotoalben eine besondere und überaus individuelle Geschenkidee dar.



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/presse-buchbinderei-konrad/news/3842 sowie http://www.buchbinderei-konrad.de.



Über Buchbinderei Konrad:

Die Buchbinderei Georg Konrad aus München bietet alle Leistungen einer modernen Buchbinderei genauso wie die Erfahrung aus über 100 Jahren traditionellem Buchbinderhandwerk.



Firmenkontakt:

Buchbinderei Konrad

Schellingstr. 10

80799 München

Deutschland

089 281264

info@buchbinderei-konrad.de

http://www.buchbinderei-konrad.de