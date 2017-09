Am 10. und 11. Oktober lädt die ppedv AG zu den SQLdays 2017 in Erding bei München ein. Zahlreiche erfahrene Sprecher werden neueste Innovationen zum Thema SQL Server präsentieren. Die Veranstaltung steht insbesondere unter dem Motto ,,Performance". webtelligence wird als Bronze-Partner vertreten sein, und das Produktportfolio im Bereich der Performance-Optimierung zeigen.



SQL-Performance seit Langem ein Kernthema bei webtelligence



Die diesjährigen SQLdays werden vom Veranstalter bewusst praxisnah gestaltet und steht im Zeichen von Erfahrungen, Best Practices sowie konkreten Einsatzszenarien. So wird es auch um die Analyse und Optimierung von SQL-Servern gehen. Insgesamt ist dies für die Stuttgarter webtelligence IT consulting GmbH, welche sich seit Jahren auf die Performance-Überwachung und -Optimierung in diesem Umfeld spezialisiert hat, der ideale Rahmen zur Präsentation ihres Portfolios.



webtelligence wird die SQLdays nutzen, um die DBPLUS-Lösungen vorzustellen. Es handelt sich hierbei um Werkzeuge des gleichnamigen polnischen Softwareherstellers. Eine Kernkomponente ist DBPLUS Performance Monitor(TM). Dieses Tool ermöglicht es auf einzigartige Weise, Ursachen für Performance-Einbrüche innerhalb kürzester Zeit und bis auf Ebene einzelner SQL-Statements nachzuvollziehen. Durch diese höchst präzise Vorgehensweise ist eine gezielte Behebung von Fehlern realisierbar. Teilnehmer der SQLdays erfahren, wie DBPLUS dazu beiträgt, eine dauerhafte Stabilisierung der Performance zu erreichen und den Ressourcenbedarf in puncto SQL-Server-Lizenzen und Hardware langfristig zu reduzieren.



webtelligence wird zudem DBPLUS Data Replicator(TM), ein innovatives Werkzeug zur Online-Datenreplikation zwischen Oracle- und Microsoft SQL Server-Datenbanken oder PostgreSQL, vorstellen. Eine Besonderheit der Software ist, dass Replikationen fast ohne spürbare Performance-Belastung erfolgen. Dies macht das Tool zur optimalen Lösung für Migrationen, Integrationen, Konsolidierungen, Upgrades, Datenverteilung oder auch Data Warehouses.



webtelligence vertreibt DBPLUS im deutschsprachigen Raum exklusiv



Die webtelligence IT consulting GmbH arbeitet bereits seit 2016 mit DBPLUS zusammen. Das Produktportfolio des erfahrenen polnischen Softwareherstellers wird durch webtelligence in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv vertrieben. Bereits mehrere namhafte Kunden nutzen die Lösungen für die Performance-Überwachung und -Optimierung im Bereich von Microsoft SQL Server- und Oracle-Datenbanken.



Weitere Informationen und Angaben finden Sie unter http://www.prseiten.de/pressefach/webtelligence-itc/news/3841 sowie http://www.webtelligence-itc.net.



Über webtelligence IT consulting GmbH:

Die webtelligence IT consulting GmbH bietet professionelle Dienstleistungen und Softwarelösungen rund um die Microsoft SQL Server Datenbankplattform und Microsoft Dynamics AX. Im Besonderen beraten wir zu Fragen des Performance Managements im Betrieb, der Testautomatisierung sowie Last- und Performancetest und des End-to-End Monitorings und unterstützen dabei den gehobenen Mittelstand sowie national und international ausgerichtete Unternehmen und Organisationen. Die webtelligence IT consulting ist Teil des webtelligence Firmenverbundes. In diesem Verbund wurden in den letzten Jahren zahlreiche Data-Warehouse-, Business Intelligence- und Reporting-sowie Softwareentwicklungsprojekte realisiert.