Die SYSTEM LIFT AG aus Hannover, bietet das dichteste Netz an Arbeitsgeräte-Vermietbetrieben in Deutschland und noch über die Grenzen hinaus. Arbeitsbühnen, Spezialarbeitsbühnen, Miniraupenkrane, Krane, Baumaschinen, Stapler und Zubehör können deutschlandweit bereitgestellt werden: Mehr als 12.600 Mietgeräte stehen bereit, darunter allein 7.000 Arbeitsbühnen, Spezial-Arbeitsbühnen und LKW-Arbeitsbühnen und verschiedenste Mietstapler z.B. Elektro-, Diesel- oder Gasstapler siehe https://www.systemlift.de/front-stapler.html. Erfahrene und kompetente Mitarbeiter sorgen dafür, dass der Kunde eine fachmännische Beratung und Einweisung erhält.



SYSTEM LIFT vereint rund 70 Mitglieder unter einem Dach, die nicht nur im Bundesgebiet tätig sind, sondern oft auch im benachbarten und manchmal auch ferneren Ausland, zum Beispiel in der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, Österreich oder in Italien. Anfragen können bequem über die Website von SYSTEM LIFT gestellt werden und das passende Mietgerät wird, in Abstimmung mit dem Kunden, ausgesucht. Doch nicht nur die Miete von Fahrzeugen ist möglich, sondern es werden auch Gebrauchtgeräte zum Kauf angeboten. Diese sind durch regelmäßige Wartung und Kontrolle in einem einwandfreien Zustand. Alle zum Verkauf stehenden Geräte können unter https://www.systemlift.de/gebraucht-markt.html eingesehen werden.



Da die Bedienung solcher Arbeitsgeräte in der Regel besondere Kenntnisse und manchmal auch einen Führerschein erfordert, hat es sich SYSTEM LIFT außerdem zur Aufgabe gemacht, Schulungen anzubieten. Unter dem Namen Systemlift SYSTEM CARD wird ein eigenes Schulungsprogramm mit TÜV zertifizierten Schulungen angeboten. Sie möchten den Staplerschein machen? (https://www.systemlift.de/system-card-flurfoerderzeug-und-telestapler.html) Den Kranschein oder den Bedienerausweis für Hubarbeitsbühnen? – zu all diesen Themen gibt es entsprechende Schulungen und Prüfungen. Zudem gibt es die Jahresunterweisung für Arbeitsbühnen auch als E-Learning-Lehrgang. Das komplette Schulungsangebot sehen Sie hier: https://www.systemlift.de/system-card-schulungen.html



Eine optimale Sicherheitsausstattung, Termintreue und exakte Logistik sowie umfassende und hochwertige Beratung sind Eigenschaften, auf die sowohl die Mitgliedsunternehmen als auch der Vorstandsvorsitzende von SYSTEM LIFT, Leopold Mayrhofer, und sein Team, Wert legen. Darüber hinaus werden regelmäßig Treffen zwischen den Unternehmen vereinbart, um sich auszutauschen und das Angebot stets weiterzuentwickeln und zu optimieren.



Über die SYSTEM LIFT AG

