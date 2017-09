Die erfolgreiche Buchserie ARTWALKS wird durch zwei weitere Bände mit beeindruckenden Streifzügen durch die schönsten Regionen Deutschlands fortgesetzt. Zu den künstlerischen Wanderungen durch Bamberg und das Tegernseer Tal sind jetzt die beiden Gesundheits-Reiseführer sowie die Kunstwerke aus den Büchern erhältlich.



Bamberg und den Tegernsee verbindet auf den ersten Blick nicht viel. Das UNESCO Weltkulturerbe Bamberg glänzt mit historischen Prachtbauten, der Tegernsee lockt mit grandioser See- und Bergkulisse. Doch gerade für Menschen, die sich aktiv erholen wollen, bieten beide hervorragende Bedingungen. Wer die Regionen kennenlernen will, braucht nur etwas Zeit im Gepäck und ein wenig Spaß an Bewegung.



Wandern in der Natur als aktive Erholung



In ihren eben erschienenen Bänden ARTWALK Bamberg und ARTWALK Tegernsee stellen Marina und Ralph Kähne ihre schönsten Streifzüge durch das Weltkulturerbe Bamberg sowie durch das Tegernseer Tal vor. Hier stößt das Autoren- und Künstlerpaar abseits des touristischen Trubels auf menschenleere Pfade, einsame Badebuchten und ein besonderes Heilklima. Im geschichtsträchtigen Bamberg entdecken sie ländliche Idylle, herrliche Wanderwege und traumhafte Winkel zum Entschleunigen.



Gerade in Zeiten immer größerer Hektik und zunehmendem Alltagsstress ist es wichtig, öfter einmal einen Gang herunterzuschalten. Das gelingt am besten durch eine Kombination aus passiver und aktiver Erholung. Das Geheimrezept dabei heißt, den Körper zu fordern, ohne ihn zu überfordern. Das kann man hervorragend auf gesunden, künstlerischen Wanderungen. Moderate Touren in Bamberg oder dem Tegernseer Tal sind dafür ideal. Sie verbinden herrliche Natur mit schönen Ausblicken und idyllischen Orten.



Entspannung im Biergarten als passive Erholung



Bei so viel aktiver Bewegung darf auch die passive Erholung nicht fehlen. So kommen auch kulinarische Genüsse bei ihren Streifzügen durch Oberbayern und Oberfranken selbstverständlich nicht zu kurz. Sowohl in Bamberg als auch am Tegernsee haben die Autoren eine vielfältige Küche kennen und schätzen gelernt. Besonders die traditionsreichen Biergärten mit ihren lokalen Köstlichkeiten haben es den beiden angetan. ,,Bier und gutes Essen gehören in beiden Regionen einfach dazu", findet Ralph Kähne. ,,Und wer sich tagsüber viel bewegt, verdient abends auch eine Belohnung", ergänzt seine Frau mit einem Augenzwinkern.



Erweiterung der Buchserie ARTWALKS



Ihre Eindrücke und Erfahrungen aus beiden Regionen haben die Autoren der Buchserie ARTWALKS für ihre Leser auf unterhaltsamen 92 Seiten eingefangen. Die Bände sind zudem bunt illustriert mit 43 impressionistischen Kunstwerken. Neben historischen Fakten, aktuellen Informationen und Wissenswertem zu den Orten stellen sie ihre ganz persönlichen Highlights vor und geben Tipps für einen aktiven und gesunden Urlaub. Wie bereits auch in den anderen Büchern der Serie, macht diese Mischung auch im sechsten und siebten künstlerischen Wanderführer den ganz besonderen Reiz aus.



Beide Neuzugänge der Buchserie ARTWALKS sind ab sofort im Handel als Softcover zum Preis von EUR 19,95 und als E-Book für EUR 9,99 erhältlich (ARTWALK Bamberg: ISBN 978-3-7448-8620-8, ARTWALK Tegernsee: ISBN 978-3-7448-8614-7).



Darüber hinaus sind sie als Hardcover direkt auf der Website der Autoren unter www.artwalks.de zum gleichen Preis wie das Softcover erhältlich. Hier ebenfalls bestellbar sind die jeweils 43 Motive der beiden neuen Reiseführer.



Für alle, die sich gerne schon vorab von der Qualität des Inhalts überzeugen möchten, ist zudem auch eine PDF-Datei der Bücher als Download verfügbar. Wer sich dazu entschließt, erhält sogar einen Rabatt von 10 Prozent auf den späteren Kauf eines Hardcovers.



Über ARTWALKs:

ART WALKS sind mehr als nur künstlerische Streifzüge in Wort und Bild. Das Einzigartige ist die Kombination aus Bewegung, Gesundheit, Familie sowie Kunst und Kultur. Ziel ist es, über die Kunst und Schönheit im Alltäglichen zu mehr Bewegung zu motivieren. Und umgekehrt.