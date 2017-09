Es herrscht ein großer Bedarf der Arbeitgeber, junge Akademiker für ihr Unternehmen zu gewinnen. Laut der "Automobilwoche" blieben 2016, über alle Branchen und Berufe, circa ein Fünftel aller Stellenanzeigen länger als 60 Tage ausgeschrieben.



Hier schlägt StudyAds eine Brücke zwischen Studenten und Arbeitgebern. Auf für Studenten kostenlosen Collegeblöcken, die in den Fachbereichen der Ingenieure, Informatiker und BWLer verteilt werden, schreiben Unternehmen Praktika, Stellenanzeigen und Abschlußarbeiten aus, um Absolventen und Arbeitgeber zu vernetzen und einen effektiven Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen.





Der Gründer Jan Stadermann berichtet:"Wir kennen es von uns selbst und zahlreichen Bekannten, dass viele Studenten nach attraktiven Unternehmen und Arbeitgebern die Augen offen halten. Auf der anderen Seite gibt es die Unternehmen, denen es ähnlich ergeht und die Probleme haben, bei den Studenten Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wir freuen uns, dass wir die Brücke schlagen können und die Leute zusammenbringen, die sich suchen, aber unter normalen Bedingungen nur selten finden."



Im Bereich Hochschulmarketing gibt es viele Möglichkeiten, seine Werbung in den Universitäten zu platzieren. StudyAds ist in dem Segment, das zielgerichtet eine fachspezifische Zielgruppe erreicht. So hat ein Unternehmen beispielsweise aus der IT-Branche die Möglichkeit, viele Studenten aus derselben Fachrichtung anzusprechen und Kontakte zu knüpfen.





StudyAds - Jan Stadermann & Philipp Klein GbR

Alicenstraße 16

35390 Gießen



info@StudyAds.de

http://www.StudyAds.de