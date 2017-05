Bis Brot und Brötchen fertig sind, werden einige Arbeitsschritte durchlaufen. Wer wirtschaftlich arbeiten möchte, der hat dafür auf einander abgestimmte Geräte. Wird die Backstube aufgegeben oder umgestaltet, kauft Altuntas die Gebrauchtgeräte an, überholt diese und verkauft sie weiter. Wer noch beim Einrichten ist, kann hier diverse gebrauchte oder auch neue Backtechnik finden. Einige Geräte gibt es gehäuft, da sie zur typischen und unverwüstlichen Backstubeneinrichtung gehören. Andere Geräte gehen auch mal kaputt oder sind untypisch, womit Altuntas keine Mengen ankaufen kann. Geht es um die Teigverarbeitung, dann finden sich immer verschiedene Geräte unter den Gebrauchtmaschinen. Ob es sich um Absetzmaschinen, Ausrollmaschinen, Brötchenpressen oder um Brötchenanlagen handelt, es gibt einige der typischen Geräte für die Teigverarbeitung. Auch Croissantroller, Hörnchenwickelmaschinen, Belaugungsmaschinen oder Brezelanlagen gibt es hier. Wenn sich das passende Modell noch nicht direkt finden lässt, aber andere Modelle vorhanden sind, dann handelt es sich um typische Gebrauchtmaschinen im Sortiment von Altuntas. Es wäre also nicht unwahrscheinlich, dass der Bäcker gelegentlich schaut und innerhalb von Wochen oder Monaten doch fündig wird. Wer es ganz eilig hat, der kann bei Altuntas Technik immer auch Neugeräte erwerben. Da Axel Feldmann zugleich auch in der WP Bakery Group tätig ist, werden die Kontakte gerne vermittelt. Wird durch das Neugerät ein Gebrauchtgerät nicht mehr benötigt, kauft Altuntas dieses möglicherweise an. Es muss sich immerhin auch wieder verkaufen lassen.

In der Produktion von Lebensmitteln oder von Waren ist es nicht unüblich, dass solide Arbeitsmaschinen nicht verschrottet werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Selbst wenn sich in Deutschland keine Käufer mehr finden, dann kann immer noch in andere Länder exportiert werden. Altuntas Technik exportiert fast in das gesamte europäische Ausland und wechselt auf Wunsch sogar noch die Stromanschlüsse aus oder setzt die Backtechnik nach Kundenwunsch in Stand. Hier wird immer erst mit den Kunden gesprochen, was sie denn wünschen und was die einzelnen Wünsche kosten werden. Dann wird alles nach Absprache umgesetzt. Damit können die Kunden ihre Gebrauchttechnik auch selber abholen und selber überholen. Es ist nur die Frage, ob sie sich mit der Technik so gut auskennen und alles so schnell schaffen, wie es Altuntas kann. Wer keine Langeweile hat, macht mit schlüsselfertigen Leistungen oft den besseren Abschluss.

Wer bei Altuntas ein Gebrauchtgerät erworben hat und es nicht mehr benötigt, der kann es wieder in Zahlung geben. Wer eine Maschine für die Teigverarbeitung pfleglich behandelt, der hat immerhin nur die Handelsspanne für den Ankauf und erneuten Verkauf samt der Spedition zu tragen. Viele der Geräte können jedoch Jahrelang laufen, ohne dabei nennenswert abzunutzen. Genau deswegen ist Altuntas ein guter Partner, wenn es um Bäckereitechnik geht.



Pressekontakt:

ALTUNTAS GmbH

Geschäftsführer: Herr Nihat Altuntaş

Opelstr. 29

D-64546 Mörfelden-Walldorf



Tel.: +49 (0) 6105 / 7 17 23 01

Fax: +49 (0) 6105 / 7 17 23 03

Mobil: 0172 / 6857614

info@altuntastechnik.com

http://www.altuntastechnik.com/