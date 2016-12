Als Unternehmung entspringt Altuntas Technik einem Backbetrieb mit Technikaffinen Bäckern. Aufgrund der Erfahrungen wurden eigene Patente angemeldet, es werden eigene Bäckereigeräte produziert. Diese, andere Neugeräte und interessante Gebrauchtgeräte werden gehandelt, der einstige Bäckereibetrieb wurde aufgegeben. Altuntas Technik hat in den letzten Jahren internationale Bekanntheit erreicht. Für deutsche Verhältnisse uninteressante Gebrauchtgeräte werden einfach exportiert und bringen damit noch gutes Geld. Heimische Bäckermeister können mit dem gleichen Transport ihre Altgeräte in Zahlung geben und sich das Neugerät von Altuntas anliefern lassen. Müssen sie innerhalb von Jahren ihre Kapazitäten anpassen oder haben doch das falsche Gerät erworben, können sie es erneut in Zahlung geben. Die Backstube kann flexibler angepasst werden, da für die Gebrauchttechnik gutes Geld gezahlt wird. Altuntas muss dabei die Speditionskosten und eine Handelsspanne einbehalten. Dennoch arbeitet das Unternehmen wirtschaftlicher, welches sich genau auf seinen Absatz ausrichten kann.

Mit einem Blick auf http://www.altuntastechnik.com/neumaschinen kann der Bäcker mit den Rubriken eine Vorauswahl treffen. Er findet direkt Backmaschinen in verschiedenen Ausführungen und Kapazitäten. Ist nicht das richtige dabei, kann Altuntas dennoch angefragt werden. Altuntas kann immerhin selber Neugeräte bestellen oder die Händler vermitteln. Axel Feldmann ist Mitarbeiter bei Altuntas und zugleich Vertriebspartner der WP BakeryGroup Saarland, Rheinland-Pfalz sowie Hessen. Geht es um Bäckereitechnik, dann findet sich bei der WP BakeryGroup alles für die kleinste Backstube bis zur Industriehalle. Altuntas kommt vielleicht dennoch ins Geschäft, wenn die Gebrauchtmaschinen aufgekauft werden und berät auch deswegen gerne.



Viele Unternehmer haben deswegen Erfolg, da sie Wagnisse eingehen. Wer als Bäcker nur Brot und Brötchen backt, macht vielleicht etwas falsch. Kuchen, Brezeln, Plätzchen oder auch Kaffee und andere Getränke können die Kasse klingeln lassen. Ob die Kunden die Kasse klingeln lassen, weiß man vorher nicht. Mit Altuntas können die passenden Geräte erworben und auch wieder zurück verkauft werden. Der Bäckereibetrieb kann mit geringerem Aufwand etwas ausprobieren und die Kundenwünsche ausloten. Wer bereits atmosphärische Sitzgelegenheiten bietet, kann z.B. auch mit ein paar Waffeleisen frische Waffeln backen, Sandwichs überbacken oder im Sommer eine kleine Gefriertruhe für Eis aufstellen. Mit Altuntas finden sich immer wieder gute gebrauchte Kaffee Vollautomaten oder Slush Eismaschinen. Wer es sich leisten kann und ein spezielles Modell sucht, kann dieses jederzeit neu erwerben.

Altuntas ist damit für die Backstubenausstattung der gute Ansprechpartner. Fachkompetenz liegt seit Jahren vor. Damit kann der Mitarbeiter von Altuntas bereits beurteilen, ob die eine oder andere Bäckereimaschine besser in die Backstube des Bäckereibetriebs passt. Zudem werden für die Gebrauchtgeräte realistische Preise kalkuliert. Damit ist der Bäckermeister gut beraten, wenn er seine Backstube anpassen möchte oder mal ein Wagnis eingeht.