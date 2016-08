Gute Bäckereitechnik hat ihren Preis, hält jedoch sehr lange. Wenn der Hersteller bereits einen Mehraufwand tätigt, damit seine Bäckereitechnik allen Hygienestandards entsprechen wird, ist er motiviert, an allen anderen verbleibenden Stellen auf eine lange Lebensdauer zu achten. Solange die gebrauchte Technik sich mit den laufenden Kosten an Energie und Arbeitskraft noch wirtschaftlich betreiben lässt, ist sie ein guter Kauf. Altuntas Technik kauft gebrauchte Bäckereigeräte und verkauft diese wie beim Ankauf oder auf Kundenwunsch generalüberholt. Deswegen stehen keine Preise bei den Geräten, diese werden der Situation entsprechend auf Anfrage genannt.

Der Bäckermeister findet mit http://www.altuntastechnik.com/gebrauchtmaschinen nicht immer das passende Gerät, da Altuntas bei gebrauchter Technik nicht einfach nachbestellen kann. Interessante Bäckereimaschinen sind schnell wieder verkauft. Wer regelmäßig schaut und fündig wird, sollte deswegen nicht zu lange warten.

Der heutige Bäckereibetrieb muss häufig seine Geschäftsräume pachten und teure Technik finanzieren. Wer mit dem Gebrauchtkauf bei Altuntas sparen kann oder eigenes altes Gerät hier in Zahlung gibt, kann schneller expandieren. Der Bäckermeister wirtschaftet flexibler und findet in Altuntas einen kompetenten Partner. Immerhin sollten die verschiedenen Geräte nicht nur in die Backstube passen sondern aufeinander abgestimmt werden. Mit Altuntas lassen sich auch Ersatzteile oder Ersatzteilquellen lokalisieren, sollte eines der Geräte doch einmal kaputt gehen. Der Bäcker kann seine Brötchen backen und diese zu Geld machen, während Altuntas die Fachkompetenz mitbringt.

Altuntas Technik entspringt selber einer Bäckerei. Ein wenig Interesse und Technikverstand führten dazu, dass eigene Patente angemeldet werden, um heute eigene Bäckereimaschinen produzieren zu lassen. Der Gebrauchthandel ist demnach nur ein Standbein. Mit diesem tun sich allerdings internationale Kontakte auf, da in vielen Ländern der EU Bäckereien gerne die für deutsche Verhältnisse uninteressant gewordene Bäckereitechnik aufkaufen. Nicht nur in den Südländern Europas ist alte Technik aus Deutschland noch modern. Zudem hat sie einen erstklassigen Ruf für Qualität und Haltbarkeit.

Bäckereimaschinen haben alle ihre eigenen Verwendungszwecke, der Bäckereibetrieb benötigt einige Geräte für die tägliche Arbeit. Mit einem Spiralkneter, Portionierer, Backautomaten, Brezelbackofen oder Blechputzer allein kann in der Backstube immerhin noch wenig angefangen werden. Das sind nur einige der typischen Gerätschaften, die sich bei Altuntas ständig als Gebrauchtgeräte vorfinden lassen. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und Kapazitäten. Altuntas veräußert regelmäßig ganze Brotbackstraßen, die einen Output mitbringen, dass eine Supermarktkette beliefert werden kann. Brot und Brötchen aus den kleineren Bäckereien, die an der Theke noch warm übergeben werden, haben auch heute noch ihren Stellenwert. Die kleinen Bäckerbetriebe sterben nicht aus und können mit guten gebrauchten Bäckereigeräten von Altuntas für die eigenen Kunden etwas knapper kalkulieren.