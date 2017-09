Der Konditorbetrieb liefert die Extras für ganz besondere Momente. Für leckere Kekse, Pralinen, Törtchen und raffinierte Kuchen werden spezielle Geräte verwendet, die es nicht in jeder Backstube gibt. Wer nur Brot und Brötchen backt, der hat kaum eine Schokoladenüberziehmaschine oder eine Gebäckformmaschine. Auch deswegen bietet nicht jede Backstube Teegebäck oder Pralinen. Wer ein Cafe betreibt, kann mit diesen kleinen Extras punkten. Mit Altuntas gibt es passende Backtechnik für den Konditorbedarf. Laufend werden Gebrauchtgeräte angekauft, überholt und den Kunden zum Kauf angeboten. Mit etwas Glück findet der Interessent genau das passende Modell zum kleinen Preis. Ansonsten hat Altuntas Technik auch noch einige Neugeräte sowie der Mitarbeiter Axel Feldmann Gebietsleiter der WP Backerygroup für Hessen, das Saarland und Rheinland-Pfalz ist. Hier findet der Bäcker oder Konditor wirklich alles für seinen Backbetrieb.

Wer gelernter Bäcker oder Konditor ist und seinen Betrieb kennt, der sieht unter http://www.altuntastechnik.com/ immer schnell, ob passende Gebrauchttechnik für ihn dabei ist. Es schadet nicht, ab und an wieder einen Blick auf die Website zu werfen. Wenn es hingegen eilt, dann soll dennoch nicht ein weniger geeignetes Gerät erstanden werden, dann wäre der Neukauf besser. Es ist immer wichtig, die Backtechnik zu verwenden, die wirklich benötigt wird und die gewünschte Kapazität bietet. Ansonsten wird Platz und Energie in der Backstube verschwendet, was auf Dauer teuer käme. Wer wirklich mal das falsche Gerät erstanden hat, der hat aber noch immer keinen Beinbruch davon getragen. Altuntas Technik wird es zum vernünftigen Preis ankaufen. Es ist immerhin ein gutes Gefühl, wenn solide Back- oder Konditortechnik noch nicht auf den Schrott kommt, nur da die eigene Backstube modernisiert wird.

Gerade im Backbetrieb können Anschlagmaschinen oder Planetenrührmaschinen länger halten, als der Bäcker arbeiten muss. Geht doch einmal etwas kaputt, lässt es sich häufig schnell reparieren. Deswegen findet Altuntas immer genug Angebote, um diese wiederum den eigenen Kunden anzubieten. Die interessanten Back- oder Konditormaschinen stehen nie lange auf dem Lager, da viele Bäcker und Konditor regelmäßig einen Blick auf die Website werfen. Wer ein Schmuckstück sieht, sollte schnell zum Hörer greifen und die Details erfragen. Es gibt hingegen auch gebrauchte Backmaschinen, die immer wieder rein kommen und bereits mehrere zur Auswahl stehen.

Altuntas spricht die Preise immer mit den Kunden ab. Einige Käufer wollen alles ab Lager selber abholen. Andere wollen die Technik generalüberholt geliefert erhalten. Vielfach stammen die Käufer aus dem Ausland, Altuntas tauscht gerne die Stromanschlüsse aus, damit die gelieferten Back- oder Konditormaschinen direkt verwendet werden können.



