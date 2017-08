Bern, 10.08.2017 – eine BPMN Modellierung für Microsoft Visio™ zu schaffen, das ist das erreichte Ziel der itp commerce ag aus Bern in der Schweiz. Mit dem Vizi Modeler hat die Software-Firma ein Tool für Geschäftsprozessmodellierung entwickelt, welches elegant die beiden Hauptkriterien vereint: Das Entwicklerteam stützt sich bereits seit den Anfängen auf BPMN, Business Process Model and Notation, eine grafische Spezifikationssprache die von der Object Management Group (OMG) gepflegt wird. Derzeit ist BPMN 2.0 der aktuelle Standard und selbstverständlich im Modeler umgesetzt. Darüber hinaus ist die Software zu 100% in die Microsoft-Benutzeroberfläche Microsoft Visio™ integriert. Das Team um den Geschäftsführer Stephan Fischli hat damit eine benutzerfreundliche Software geschaffen, die intuitiv zu bedienen ist und standardisierte Modelle erstellt. Außerdem hält sie weitere zahlreiche praktische Funktionen bereit.



Wird mit dem Vizi Modeler ein Geschäftsprozessmodell erstellt, so wird es umgehend validiert und lässt sich in verschiedene Formate exportieren, sodass eine breite Anwendung möglich ist. Auch die Automatisierung, Dokumentation und das Publizieren von Prozessmodellen sind mit dem Vizi Modeler kein Problem. Die Gestaltung von Geschäftsprozessen ist äußerst flexibel und die Modelle sehr anpassbar, effektiv und effizient. Zum Beispiel können Modelle aus verschiedenen Formaten importiert werden – diese werden auf Wunsch in ein BPMN-Diagramm umgewandelt. Sobald ein solches Diagramm aus einer AML (spezielles Schema für die Serialisierung nach IDS Scheer) Quelle erstellt wurde, kann der Vizi Modeler auf Wunsch das originale EPK-Diagramm (Ereignisgesteuerte Prozessketten- Diagramm nach IDS Scheer) herstellen. Auf diese Weise kann schnell und einfach eine EPK Modellierung vorgenommen werden.

Für das Erstellen von Prozessdokumentationen bietet der Vizi Manager, eine zusätzliche Geschäftsprozessmanagement Software, kurz GPM Software, praktische Lösungen: ein Mausklick genügt für die Erstellung von Prozesshandbüchern, die zentrale Datenablage, die Historisierung und Versionierung von Prozessen u.v.m. Eine weitere Zusatzsoftware, ist eine Sharepoint-Integration, der sog. Vizi Sharepoint, an dessen Fertigstellung derzeit mit Hochdruck gearbeitet wird.



Die itp commerce ag richtet sich mit ihrem 2005 ins Leben gerufenen Process Modeler, jetzt bekannt als Vizi Modeler, bei weitem nicht nur an große Konzerne, sondern gerade auch an kleine und mittelständische Betriebe. Darüber hinaus wird die Software z.B. von öffentlichen Einrichtungen, Versicherungen und Banken genutzt. Die Software kann von Interessierten 20 Tage lang kostenlos getestet werden. Seit ihrer Erscheinung wird sie fortlaufend weiterentwickelt und an den neuesten Stand der Technik angepasst – mittlerweile ist der Modeler in der 7. Version auf dem Markt. Für seine Benutzerfreundlichkeit sprechen mehr als 4.500 aktuell aktive Installationen.



Über die itp commerce ag:

Die itp commerce ag hat sich auf BPM-Software spezialisiert. Seit 2005 bietet sie den Process Modeler an, eine BPMN-Software, die zu 100% in Microsoft Visio integriert ist und sich dadurch durch hohe Nutzerfreundlichkeit auszeichnet. Die Software enthält zahlreiche Funktionen, die über die Prozessmodellierung hinausgehen. Gründer und Geschäftsführer der itp commerce ag ist Stephan Fischli, der Hauptsitz des Unternehmens ist in Bern in der Schweiz, eine Zweigniederlassung besteht darüber hinaus in Stuttgart.



Kontakt:

itp commerce ag

Stephan Fischli

Papiermühlestr. 73

3014 Bern

Schweiz



Tel.: +41 (31) 305 34 44

Fax: +41 (31) 561 61 17

Mail: service@itp-commerce.com