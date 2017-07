Mit dem Verkauf der letzten Wohnung in den „Kalbacher Höfen“ hat PROJECT Immobilien den Vertrieb des Neubauensembles im Frankfurter Norden abgeschlossen. Das Bauvorhaben wurde bereits fertiggestellt und größtenteils an die neuen Eigentümer übergeben.

In der Kalbacher Hauptstraße 37 in Frankfurt am Main hat PROJECT Immobilien zwei Mehrfamilienhäuser im KfW-70-Standard mit insgesamt 17 Eigentumswohnungen und einer Gesamtwohnfläche von knapp 1.500 m² errichtet. Ende Juni wurde mit der Beurkundung einer 81 m² großen 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung die letzte Einheit veräußert. Das Gesamtverkaufsvolumen beträgt rund 6,4 Millionen Euro. Es handelt sich hierbei um das zweite komplett verkaufte Bauvorhaben des Projektentwicklers und Bauträgers in der Mainmetropole.

Neben einer weiteren Immobilienentwicklung in Frankfurt – dem Neubau „The Link“ in urbaner Lage im Stadtteil Gallus am Europaviertel – realisiert PROJECT Immobilien aktuell auch drei Bauvorhaben im benachbarten Wiesbaden. Darüber hinaus sind in der Rhein-Main-Region sieben weitere Objekte mit insgesamt über 450 neuen Wohneinheiten in Planung.