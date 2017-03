Etablierungsphase abgeschlossen

Frankfurt, 17. März 2017 – Die KT Bank AG, die erste islamische Bank in Deutschland und in der Eurozone mit Hauptsitz und Filiale in Frankfurt am Main sowie weiteren Filialen in Berlin, Köln und Mannheim, bleibt weiterhin auf Wachstumskurs. Der Pionier des islamischen Bankwesens hat seine operativen Kennzahlen stetig verbessert und seine Etablierungsphase im deutschen Markt jetzt offiziell abgeschlossen.



Mit dem Abschluss der infrastrukturellen Etablierungsphase behält die KT Bank AG ihren Wachstumskurs seit Beginn des operativen Geschäfts im Juli 2015 auch im Jahr 2017 bei.



Wichtigste Erfolge



Ein vielfältiges und innovatives Portfolio an islamkonformen Bankprodukten und Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden wurde nach neuesten technologischen Standards erfolgreich implementiert.



Alle Produkte sind islamkonform zertifiziert.



Die Aktiva Größe hat sich von Ende 2015 bis Ende 2016 verdoppelt.



Das Portfolio der KT Bank AG inkludiert auch islamkonforme Bankprodukte und Dienstleistungen für institutionelle Kunden, wie beispielsweise Euro Clearing-Konten.



Der erste Schritt in Richtung Direktbanking wurde mit der Einführung einer Online-Kontoeröffnung unternommen.



Ufuk Uyan, Vorstand des KT Bank-Aufsichtsrats und gleichzeitig CEO und Vorstandsmitglied der Mutterbank Kuveyt Türk Participation Bank in Istanbul, kündigt weiteres Wachstum an:

„2017 erwartet die KT Bank AG weitere 80 Prozent Aktiva Zuwachs. Wir gehören einer starken Unternehmensgruppe an – die Mutterbank Kuveyt Türk ist die größte islamische Bank in der Türkei. Dahinter steht das Kuwait Finance House, eines der führenden islamischen Finanzinstitute weltweit. Aber diese Pionierleistung hätten wir nicht alleine meistern können. Die deutschen Aufsichtsbehörden waren während unserer anspruchsvollen Aufgabe, das neue Geschäftsmodell ‘Islamic Banking’ einzuführen, sehr kooperativ. Hauptakteure und Leistungsträger aus Politik und Gesellschaft der Eurozone haben überdies längst anerkannt, dass das islamische Bankwesen zu einem stabilen und ethischen Finanzplatz in westlichen Volkswirtschaften beitragen kann.”



Neuer CEO Ende April 2017

An der Spitze der KT Bank AG steht in naher Zukunft auch ein neuer CEO. Kemal Ozan, Islam-Banker „erster Stunde“ der seit August 2012 das Bankgründungsprojekt leitete und seit Markteintritt im März 2015 die KT Bank AG als CEO und Vorstandsvorsitzender lenkt, wird Ende April 2017 das Zepter an seinen Vorstandskollegen Ahmet Kudsi Arslan weiterreichen, der dann zum CEO berufen wird.



Ufuk Uyan: „Kemal Ozan hat mit seiner Expertise und seiner Erfahrung eine wichtige Rolle bei der Aufbauphase der KT Bank AG in der Eurozone gespielt. Wir bedanken uns für seine Unterstützung und sein Engagement.“



Kemal Ozan: „Mit dem Abschluss der Etablierungsphase der KT Bank AG ist auch meine Mission erfüllt. Ich bin unermesslich stolz, meinen substanziellen Beitrag zu einem solch wichtigen Projekt geleistet zu haben und werde mich nun neuen Herausforderungen widmen.“



Ahmet Kudsi Arslan, der bereits seit zwei Jahrzehnten in verschiedenen leitenden Positionen bei der Mutterbank Kuveyt Türk tätig war, freut sich auf ein erfolgreiches Finanzjahr 2017: „Die KT Bank AG ist heute sehr gut aufgestellt, mit insgesamt 70 Mitarbeitern, vier Filialen und einem permanenten Zustrom an Kundenanfragen. Wir werden weiterwachsen, mit der Unterstützung der türkischen und muslimischen Communities, mit unseren deutschen Kunden, die sich für das Thema SRI – „Socially responsible investing“ (SRI) interessieren und mit unserer starken Muttergesellschaft.“

