Mit über 3.500 Teilnehmenden verzeichnete der 5. IT&MEDIA FUTUREcongress in Frankfurt am Main am 23. Februar 2017 einen Besucherrekord. Weniger die technischen Aspekte standen im Vordergrund als vielmehr die Wahl der richtigen Strategie für die Einführung und das Verständnis praktikabler Lösungen für Unternehmen. Als einer von 150 Ausstellern zeigte die DMSFACTORY auf der Veranstaltung ihre Lösungen für digitale Geschäftsprozesse.



Volle Gänge und Kongressräume, zufriedene Aussteller und Besucher – der Aufwärtstrend der Messeveranstalter spiegelte sich am Stand der DMSFACTORY wider. Rund um die Uhr erklärten die ECM-Architekten, wie sich Prozesse durch die richtige IT-Infrastruktur effizienter gestalten lassen. Bis auf den letzten Platz belegt war auch das Auditorium beim Vortrag von DMSFACTORY-Vertriebsleiter Jörg Eckhard zum Einsatz der digitalen Bauakte anhand eines konkreten Kundenbeispiels. Die Digitale Bauakte gehörte neben Qualitätsmanagement, Email-Archivierung und DMS-Integration in MS Office zu den Schwerpunktthemen der DMSFACTORY auf der IT&Media 2017.



„Um mit Experten über aktuelle und zukünftige Digitalisierungsstrategien ins Gespräch zu kommen, benötigen wir einen kontinuierlichen Austausch. Der Kongress ist dafür ein ausgezeichnetes Forum“, so Hessens CO-CIO Roland Jabkowski im Rahmen seiner Eröffnungsrede. Diesen suchten und fanden die Besucher/innen bei der DMSFACTORY. „Allgemein und im besonderen auf Veranstaltungen wie der IT&Media stellen wir ein stark wachsendes Interesse an unseren Themen Dokumentenerfassung, Business Process Management, Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management fest“, so Jörg Eckhard. „Die Produktivität lässt sich dadurch deutlich steigern, Unternehmen machen sich fit für die digitale Transformation.“