Die VDMAreportage zeigt das filigrane Zusammenspiel von Beton, Stahl und Schweißtechnik beim Brückenbau am Beispiel der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Am 10. Februar 2015 wurde hier ein Schaden festgestellt, der zum verkehrstechnischen Super-Gau auf dieser wichtigen Verbindung zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen führte.



Der Bau einer Brücke braucht viel Planung und menschliche Arbeitskraft. Die flexible Handhabung moderner Schweißverfahren wie der Autogentechnik sind beim Fügen von Stahl- und Metallteilen auf der Baustelle eine enorme Erleichterung.



Fachverband Schweiß- und Druckgastechnik im VDMA

Der Fachverband Schweiß- und Druckgastechnik ist mit 28 Mitgliedsunternehmen eine der kleineren Gruppierungen innerhalb des VDMA. Er vertritt die Interessen der Firmen bei nationalen und internationalen Institutionen sowie gegenüber Behörden und nimmt Einfluss auf technische Regelwerke. Vorsitzender des Fachverbandes ist Peter E. Schaaf, Geschäftsführer der Messer Cutting Systems GmbH. Geschäftsführer ist Wolfgang Burchard.



