Heute präsentieren wir Ihnen die erste von insgesamt fünf Multimedia- Reportagen.

Erleben Sie die Reportage über die "Schiffbauer“ der Kreuzfahrtriesen interaktiv mit Videos, Bildern, Audio und Text auf Ihrem Desktop-Monitor oder einem Ihrer mobilen Endgeräte.



Die Kreuzfahrt boomt. Jedes Jahr gehen neue Luxusliner an den Start. Von der Raftingstrecke über eine zehnstöckige Rutsche bis hin zum Kräutergewächshaus gibt es immer neue Attraktionen an Bord . Doch vor dem Vergnügen steht harte Arbeit. So arbeiten an der „Quantum of the Seas“ 12.000 Menschen über ein Jahr lang. Sie verbauen z.B. 17.500m² Glasfächen, verlegen 2.200 Kilometer Kabel und verarbeiten 60.000 Tonnen Stahl. Dabei macht Handarbeit noch immer einen Großteil aller Arbeiten aus. Der Stahl wird geschweißt, getrennt, gehobelt, gewärmt oder gerichtet.



Ausführlich werden hier acht verschiedene Verfahren, die in der Autogentechnik zum Einsatz kommen, vorgestellt. Der Film liefert viele fachliche fundierte Informationen und eignet sich damit ausgezeichnet zum Einsatz im Unterricht.





Ansprechpartner im VDMA



Stefan Oberdörfer

Tel. +49 69 6603 1238

Fax +49 69 6603-2228

stefan.oberdoerfer@vdma.org

Lyoner Straße 18

60528 Frankfurt am Main

http://sdg.vdma.org



Fachverband Schweiß- und Druckgastechnik im VDMA

Der Fachverband Schweiß- und Druckgastechnik ist mit 28 Mitgliedsunternehmen eine der kleineren Gruppierungen innerhalb des VDMA. Er vertritt die Interessen der Firmen bei nationalen und internationalen Institutionen sowie gegenüber Behörden und nimmt Einfluss auf technische Regelwerke. Vorsitzender des Fachverbandes ist Peter E. Schaaf, Geschäftsführer der Messer Cutting Systems GmbH. Geschäftsführer ist Wolfgang Burchard.





Pressekontakt:

Ulla Herbst

herbstundherbst.tv

Tel.: 0611 - 580 45 93-0

ullaherbst@herbstundherbst.tv

www.herbstundherbst.tv