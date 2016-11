Frankfurt, November 2016 – Auf Wunsch erhalten Kunden der KT Bank AG zu ihrem KT GiroKonto eine Maestro Karte. Bisher konnten Kunden mit dieser Karte an den Geldautomaten der KT Bank AG kostenfrei Euro-Scheine abheben. Nun ist dies auch an mehr als 4.100 weiteren Orten möglich!



Ab einem Einkauf von 20,- EUR können Inhaber der KT Maestro Karte sich mit dieser in allen Netto Marken-Discount Filialen in Deutschland bis zu 200,- EUR kostenlos bar ausbezahlen lassen. Das Ganze ist denkbar einfach und sicher: Wunschbetrag an der Kasse nennen und PIN-Nummer in das Lesegerät eingeben – das Geld wird gleich ausbezahlt.



In Zeiten wie heute gilt Zeit als knappes Gut. Nun ist das Kombinieren des Einkaufs und der Gang zur Bank oder dem Geldautomaten möglich.





Über die KT Bank AG: Die erste Bank für Muslime in Deutschland

Mit der KT Bank AG ist zum ersten Mal eine islamische Bank in Deutschland und in der Eurozone präsent. Am 1. Juli 2015 startete die KT Bank AG in ihren Filialen in Frankfurt, Berlin und Mannheim mit ihrem Angebot an zinsfreien, islamkonformen Bankprodukten. Die KT Bank AG hat damit als Pionier einen neuen Meilenstein im weltweit wachsenden islamischen Bankensektor geschaffen.



Islamic Banking – Profit und Ethik: Die KT Bank AG bietet Bankgeschäfte im Einklang mit dem Wertekanon des Islam. Die bedeutendsten Aspekte sind das Zins-, Spekulations- und Glücksspielverbot, die Transparenz und der Handel mit echten Werten. Die KT Bank AG verleiht kein Geld, sondern finanziert reale Güter. Transaktionen müssen frei von extremen Risiken und gesellschaftsschädigenden Elementen sein. Investitionen in hoch verschuldete Unternehmen sind tabu. Zu den ethischen Ausschlusskriterien zählen unter anderem das Verbot der Investition in die Alkohol-, Schweinefleisch- und Tabakindustrie sowie in Rüstungsgüter. Die KT Bank AG möchte ihren Kunden zeigen, daß Profit und Ethik miteinander vereinbar sind.



Partnerschaftlich zum Erfolg: Das vielfältige Angebot der KT Bank AG umfasst islamkonforme Bankprodukte für Privat- und Geschäftskunden. Vom kostenlosen Girokonto über lukrative Anlagemöglichkeiten, die auf dem Prinzip der Erfolgsbeteiligung basieren, bis hin zu Immobilienfinanzierungen, Ratenkrediten für größere Anschaffungen und Investitionskrediten für die Geschäftsmittelfinanzierung werden die speziellen Finanzierungs-Bedürfnisse der Muslime erstmals berücksichtigt.



Universelle Werte – vereint in der Religion: Die KT Bank AG steht für islamische Authentizität, für gelebte, in Geschäftsprozesse integrierte Religion sowie für den tiefen Glauben daran, daß islamische Werte gleichzeitig universelle ethische Werte sind.

Mit dieser Überzeugung ist die KT Bank AG offen für Kunden aller Weltanschauungen und möchte führende, nachhaltige Hausbank für die muslimische Gemeinschaft und für alle sein, die sozial verantwortlich und wertebewusst investieren möchten.



Eine Brücke zwischen Orient und Okzident: Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. in Istanbul, eine der führenden Beteiligungsbanken in der Türkei. Hauptgesellschafter der Kuveyt Türk ist das Kuwait Finance House, eine der bedeutendsten islamischen Banken der Welt. Mit diesen Wurzeln ist die KT Bank AG für den wirtschaftlichen Austausch Deutschlands mit der MENA-Region von großer Bedeutung.



