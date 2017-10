Frankfurt, Washington, im Oktober 2017: Die KT Bank wurde am Wochenende in Washington D. C. für ihre Pionierarbeit im Islamic Banking Sektor mit dem hochrangigen Global Finance Award als „Global Best Up-And-Coming Islamic Financial Institution 2017“ ausgezeichnet.

Das führende internationale Finanzmagazin „Global Finance“ verleiht den Award jedes Jahr an Banken und Finanzinstitute rund um den Globus für herausragende Leistungen. Der Award wurde von Mazin Saad Al-Nahedh, dem CEO der Kuwait Finance House Group, zu der die KT Bank gehört, im National Press Club USA entgegengenommen. Das Kuwait Finance House wurde außerdem als “Best Islamic Project Finance Provider in the World 2017” ausgezeichnet. Der Global Finance Award fand im Rahmen der Meetings des International Monetary Fund IMF und der Weltbank vom 09.-15. Oktober 2017 statt.







Beste Grüße,



Katja Zimmer

PR Manager



KT Bank AG

Platz der Einheit 1

D-60327 Frankfurt am Main

Phone: +49 69 97461 302

Fax: +49 69 255 10 299

Mobile: +49 172 7369042

E-Mail: presse@kt-bank.de

Web: www.kt-bank.de