• KT Bank: Kölner Filiale in Passage der DITIB Zentralmoschee



• Eröffnung im Rahmen des Tages der offenen Moschee (TOM)



• KT Vorstand: „Großes Potenzial für Islamic Banking in NRW“



Frankfurt, Köln, 03./ 04.10.2017 – Die KT Bank AG, die erste und einzige Bank mit islamkonformem Geschäftsmodell in Deutschland und in der Eurozone, hat offiziell ihre vierte Filiale eröffnet – neben Frankfurt, Berlin und Mannheim ist die Bank nun auch am Standort Köln vertreten. Die Eröffnungszeremonie fand am Tag der Deutschen Einheit im Rahmen des Tages der offenen Moschee (TOM) statt.



Die KT Bank Filiale in Köln ist zum heutigen 04. Oktober 2017 offiziell für ihre Kunden zugänglich. Die Eröffnung der im Moscheekomplex der DITIB Zentralmoschee strategisch exzellent gelegenen Filiale, der vierte Filialstandort der KT Bank, markiert einen weiteren Meilenstein in der stabilen Geschäftsentwicklung der Bank. Die Filiale wurde in einer feierlichen Zeremonie im Rahmen des diesjährigen bundesweiten Tages der offenen Moschee (TOM) eröffnet, zeitgleich mit der Eröffnung der DITIB-Einkaufspassage durch den DITIB-Vorstand und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.



Die Einkaufspassage ist ein attraktiver Treffpunkt für Moscheebesucher und für alle Kölnerinnen und Kölner. Vom islamischen Gebetszubehör über Halal-Restaurants bis zum islamkonformen Bankangebot der KT Bank sind in der Einkaufspassage Anbieter mit Waren, Produkten und Kulinarik im Wertekanon des Islam vertreten.



„Das Potenzial für Islamic Banking in Nordrhein-Westfalen ist im Rahmen unserer Hauptzielgruppe ‚türkische Muslime‘ sehr groß“, betont der Vorstandsvorsitzende der KT Bank, Ahmet Kudsi Arslan. „Hier leben mit circa 1,5 Millionen die meisten Muslime in Deutschland und die fast 950.000 Menschen mit türkischen Wurzeln bilden die größte Zuwanderergruppe in NRW. Hier sind außerdem wichtige türkische und deutsch-türkische Unternehmerverbände, muslimische Religionsverbände, Charity-Organisationen und die meisten Moscheegemeinden angesiedelt.“



Der Besucherandrang zum Tag der offenen Moschee und zur Eröffnung der DITIB-Einkaufspassage war riesig – mehr als 6.000 Besucher aller Weltanschauungen strömten in den Moscheebaukomplex der DITIB-Zentralmoschee, viele informierten sich am Infostand der KT Bank über das islamische Bankwesen.



Arslan weiter: „Wir bieten auch in der neuen Kölner Filiale unser komplettes Portfolio an zertifizierten Islamic Banking Produkten und Dienstleistungen für Privat-, Geschäfts- und institutionelle Kunden – ohne verzinslichen Geldverleih, basierend auf realwirtschaftlichen Investitionen und nach ethischen Ausschlußkriterien. Bei uns gibt es kostenlose Girokonten ohne Dispo, lukrative Anlagemöglichkeiten, die auf dem Prinzip der Erfolgsbeteiligung basieren, Immobilienfinanzierungen, Finanzierungen für größere Anschaffungen sowie Investitionskredite für die Geschäftsmittelfinanzierung und vieles mehr. Bei der Eröffnung besuchten uns auch zahlreiche interessierte Nichtmuslime – wir können und möchten auch ethische Hausbank in NRW für Kunden jeder Weltanschauung sein.“





Weitere Informationen



Islamic Banking – Profit und Ethik

Die KT Bank AG bietet Bankgeschäfte im Einklang mit dem Wertekanon des Islam. Die bedeutendsten Aspekte sind das Zins-, Spekulations- und Glücksspielverbot, die Transparenz und der Handel mit echten Werten. Die KT Bank AG verleiht kein Geld, sondern finanziert reale Güter. Transaktionen müssen frei von extremen Risiken und gesellschaftsschädigenden Elementen sein. Investitionen in hoch verschuldete Unternehmen sind tabu. Zu den ethischen Ausschlusskriterien zählen unter anderem das Verbot der Investition in die Alkohol-, Schweinefleisch-, Tabak-, Erotik- sowie Rüstungsindustrie.



KT Bank AG – erste Bank mit islamkonformem Geschäftsmodell in Deutschland und in der Eurozone

Die KT Bank AG, eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk Beteiligungsbank) in Istanbul, ist die erste Bank in Deutschland und gleichzeitig in der Eurozone, die Finanzprodukte und Dienstleistungen nach den wertebewussten und transparenten Prinzipien des islamischen Bankwesens anbietet. Privat- und Geschäftskunden gleich welcher Weltanschauung haben damit in Deutschland Zugriff auf gesellschaftlich verantwortungsbewusste Kapitalanlagen im Wertekanon des Islam. Im Jahr 2004 eröffnete die Kuveyt Türk eine Repräsentanz in Deutschland. 2010 erfolgte mit der Lizenz für die Drittstaateneinlagenvermittlung der erfolgreiche Markteintritt in Deutschland. Im Oktober 2012 reichte die Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ihren Antrag auf Erteilung einer Bankenlizenz bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein. Die Lizenz zum Betreiben des Einlagen- und Kreditgeschäftes wurde im März 2015 erteilt. Die KT Bank ist damit ein Einlagenkreditinstitut nach deutschem Recht und Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Seit dem 01. Juli 2015 hat die KT Bank AG den Zahlungsverkehr aufgenommen.

www.kt-bank.de



Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

www.kuveytturk.com



Kuwait Finance House

www.kfh.com