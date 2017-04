Bis zum 28. April werden ca. 200.000 Besucher auf der weltweit größten Industriemesse erwartet. 6500 Aussteller präsentieren sich in diesem Jahr auf dem Hotspot der Industrie in Hannover.



Auch hl-studios aus Erlangen ist auf der HM2017 mit dabei und präsentiert als Agentur Industriethemen als echte Erlebnisse. Mit Inszenierungen und digitalen Modellen, live und in Action auf dem Siemens-Stand in Halle 9, Stand D35.



Zum Beispiel: Ein Cockpit, in dem die Besucher durch eine virtuelle Anlage jagen. Motor- und Trafowelten, in die man über VR-Brillen und OLED-Displays eintauchen kann. Alles komplexe Themen, die inszeniert als ganzheitliche Erlebnisse plötzlich verständlich und spannend werden. Und für jede Menge Action auf der Hannover Messe 2017 sorgen.



Das Erlebnis ist entscheidend

Worauf kommt es auf Messen an? Auf eine spannende Inszenierung, sonst kommt die Botschaft nicht an. „Das Erlebnis ist entscheidend, denn nur das erzeugt die Wirkung. Und was nicht wirkt, fällt durch“, sagt Gregor Bruchmann, verantwortlich für Strategie und Beratung bei hl-studios. Deshalb wird auf Messen heute viel inszeniert – real, digital, virtuell. Doch wie schafft man hier den besonderen Kick? Durch Spannung. Involvement. Adrenalin. Damit Inhalte Kopf und Körper durchdringen.



hl-studios „live“ auf der Hannover Messe

Als Agentur für Industriekommunikation lebt hl-studios davon, komplexe Inhalte zu Erlebnissen mit Wirkung zu machen. Auf der Hannover Messe 2017 inszeniert die Agentur neben „klassischen“ Medienaktivitäten gleich acht Trendthemen der Industrie in digitalen Modellen. Zum Beispiel die Digital Drive Train Services von Siemens, ein innovatives Portfolio von digitalen Services rund um Antriebsstränge: In einem Cockpit jagen Messebesucher durch eine virtuelle Anlage. Ihr Ziel: Mit Hilfe der Digital Drive Train Services die Produktivität zu maximieren, unter Zeitdruck und mit Performance-Score. So leisten Adrenalin und Endorphin ihren Beitrag, dass die Botschaft im Körper und im Kopf ankommt.