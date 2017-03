Hamburg/Düsseldorf, im März 2017



Fire Protection Solutions Group ist TOP Arbeitgeber 2017

Fire Protection Solutions ist stolz zu verkünden, dass sie erneut für ihre außerordentliche Mitarbeiterorientierung durch das Top Employers Institute zertifiziert wurde und somit zu dem exklusiven Kreis der Top Employers gehört - in der Brandschutz-Branche sogar als einziges Unternehmen.



Zum vierten Mal Auszeichnung mit dem Titel Top Employers Deutschland

Das Top Employers Institute zertifiziert jährlich weltweit Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und -strategie (http://www.biz-tv.net/FPS-TOP-AG-2017?tid=GOD-1). Wer Mitarbeiterorientierung ins Zentrum stellt, sorgt dafür, dass sich Menschen persönlich wie professionell weiterentwickeln. Fire Protection Solutions wurde zum vierten Mal mit dem Titel Top Employers Deutschland 2017 ausgezeichnet.



Unabhängige Auditierung belegt außergewöhnliche Leistungen der Fire Protection Solutions in der Mitarbeiterorientierung

Das Top Employers Institute zertifiziert weltweit Unternehmen. Essentieller Bestandteil des Zertifizierungsprogrammes: Alle teilnehmenden Unternehmen durchlaufen einen einheitlichen Untersuchungsprozess. Sie müssen die definierten und standardisierten hohen Anforderungen erfüllen, um eine Zertifizierung zu erhalten. Um die Aussagekraft und Wertigkeit des gesamten Zertifizierungs-Prozesses zu verstärken, wurden alle Antworten und Belege einer unabhängigen und zentralen Instanz unterzogen und eingehend geprüft. Diese Auditierung belegte, dass Fire Protection Solutions außergewöhnliche Leistungen in der Mitarbeiterorientierung aufweist und somit einen Platz in der exklusiven Gemeinschaft zertifizierter Top Employer verdient hat.



Umfangreiche Bewertungen der Mitarbeiterangebote in zahlreichen Kategorien

Das Top Employers Institute bewertete die Mitarbeiterangebote von Fire Protection Solutions in den folgenden Kategorien:

- Talentstrategie

- Personalplanung

- Onboarding

- Training und Entwicklung

- Performance Management

- Führungskräfteentwicklung

- Karriere und Nachfolgeplanung

- Compensation und Benefits

- Unternehmenskultur



Steffen Neefe, Country Manager DACH des Top Employers Institute: "Optimale Mitarbeiterbedingungen führen dazu, dass sich Menschen im Privatleben sowie im Berufsleben weiterentwickeln. Unsere detaillierte Untersuchung hat ergeben, dass Fire Protection Solutions als Unternehmen im Bereich Brandschutz ein herausragendes Mitarbeiterumfeld geschaffen hat und eine große Bandbreite von kreativen Initiativen bietet (http://www.biz-tv.net/FPS-TOP-AG-2017?tid=GOD-2). Diese reichen von sekundären Vorteilen und Arbeitsbedingungen bis hin zu einem Leistungsmanagement, welches im vollen Einklang mit der Unternehmenskultur steht."



Stefan Falk, Geschäftsführer der Firmen innerhalb der Fire Protection Solutions Group: "Die Fire Protection Solutions Group ist die einzige in der Brandschutz-Branche, die die Auszeichnung als TOP Employer besitzt. Der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Personal-Strategie haben wir es zu verdanken, nun zum 4. Mal in Folge die Auszeichung als Top Arbeitgeber zu erhalten."



Um mehr über das Top Employers Institute und die Top Employer Zertifizierung zu erfahren besuchen Sie: www.top-employers.com



Weitere Informationen zur Fire Protection Solutions Group finden Sie unter www.fire-protection-solutions.com (http://www.biz-tv.net/FPS-TOP-AG-2017?tid=GOD-3)



Ihr Ansprechpartner im Unternehmen:

Fire Protection Solutions

Marketing und Kommunikation

Diana Plantade

Tel: 06155/8741-574

diana.plantade@fire-protection-solutions.com

www.fire-protection-solutions.com



Firmenkontakt

Fire Protection Solutions (Calanbau GmbH)

Diana Plantade

Gerhart-Hauptmann-Str. 20

64347 Griesheim

+49-6155-8741-574

d.plantade@calanbau.de

http://www.fire-protection-solutions.com





Pressekontakt

GoogleOnlineDominator

Uwe Hiltmann

Pantbach Road 109

CF14 1TX Cardiff

+49-160-98946921

god@googleOnlineDominator.com

http://www.GoogleOnlineDominator.com