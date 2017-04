Münster: Soeben ist bei Solibro ein Beitrag zur aktuellen wie notwendigen Diskussion erschienen: "Neustart mit Direkter Digitaler Demokratie. Wie wir die Demokratie doch noch retten können" von Rob Kenius.

Kaum ein Land der freien westlichen Welt braucht Direkte Demokratie nötiger als Deutschland, denn fast nirgendwo ist das Volk so schwach und die Demokratie durch den herrschenden Parteienstaat so weit ausgehöhlt. In über 60 Jahren haben Parteien ihre Macht und materielle Habgier von oben nach unten auf alle öffentlichen Bereiche ausgedehnt: Regierung, Fraktionen, Parlament, Verwaltung, staatliche Medien und sogar auf das Bundesverfassungsgericht.



Die Zeit des Größenwahns muss beendet werden. Hochtrabende Programme, leere Versprechungen, Ablenkungsmanöver und Selbstdarstellung der Politiker, all das gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.



Doch dieses engagierte und verständliche Sachbuch kritisiert nicht nur den Zustand des Systems, es zeigt auch einen Weg in die Zukunft: mittels transparenter Onlineabstimmungen. Denn die einzige reale Möglichkeit, Demokratie wiederherzustellen, ist ein Neustart in eine zeitgemäße Direkte Demokratie mit Mitteln digitaler Technik und unbestechlicher interaktiver Kommunikation im Internet.

Ausgangspunkt ist die Schweiz, wo das Volk wirklich regiert. Es geht nicht um gönnerhafte Volksabstimmungen; es geht um die Macht in der Hand des Volkes und um Abstimmungen zu Sachfragen: zu Geld, EU, Umverteilung, Steuern, Afghanistan. Ja, es geht auch um Krieg und Frieden!



"Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist." Victor Hugo



BIBLIOGRAPHISCHE DATEN:

Rob Kenius (http://www.solibro.de/autoren/rob-kenius/): Neustart mit Direkter Digitaler Demokratie. Wie wir die Demokratie doch noch retten können (http://www.solibro.de/buecher/Neustart-mit-Direkter-Digitaler-Demokratie)

Münster: Solibro Verlag 2017 [Reihe: Klarschiff Bd. 10] ISBN 978-3-96079-011-2

BR; 20,5 hoch x 13,0 cm breit; 208 Seiten; Originalausgabe

Preis: 16,80 Euro (D) 17,30 (A), 21,80 (CH)

E-Book: ISBN 978-3-96079-012-9 (epub) 14,99 Euro



