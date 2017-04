Münster: Soeben ist der neue Unterhaltungsroman von Schauspielerin und Körperspracheexpertin Yvonne de Bark erschienen.

Inhalt: 1.000 Männer müsste man daten, das ist Beas Plan: Die ganz knapp nicht mehr Enddreißigerin - frisch geschieden, 2 Kinder - setzt sich das Ziel, so viele Frösche zu küssen, bis endlich der richtige Mann dabei ist. Doch da kommt ihr der verheiratete Erik in die Quere, Mann einer der reichsten Frauen der Stadt. Um sich von ihren Gefühlen für ihn abzulenken, stürzt sie sich in den Dschungel des Onlinedatings. Erfolgreich, was die Quantität angeht. Doch Erik geht ihr nicht mehr aus dem Kopf ...

Ein Buch mit Tempo, frech, zum Ende spannend wie ein Thriller. Ein Buch für Leser, die auch gerne Bücher lesen von z. B. Kerstin Gier, Amelie Fried, Susanne Fröhlich, Hera Lind oder Sophie Kinsella.



"1001 Date" ist der temporeiche Folgeband zu "Mann zu verschenken" (Solibro) und der 2. Band einer Trilogie. Der moderne Unterhaltungsroman "1001 Date" kann jedoch auch ohne Kenntnis des vorherigen Bandes mit Genuss gelesen werden. Das Buch wurde von der Autorin auch als Hörbuch (Download) eingelesen.



Die AUTORIN: Yvonne de Bark (http://www.solibro.de/yvonnedeBark) ist Schauspielerin, Schauspieldozentin und Autorin von Sachbüchern und Romanen. Sie gibt Flirtseminare (für PARSHIP) sowie Seminare für Körpersprache und coacht Führungskräfte. Bekannt und beliebt wurde sie durch zahlreichen TV-Serien-Rollen (u. v. a. "Motorradcops", "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei", die RTL Daily-Soap "Unter uns", "Küstenwache", "Ein Fall für zwei", "Marienhof", "Hallo Robbie!" oder "Der Fahnder".



Bibliographische Daten:

Yvonne de Bark: 1001 Date. Roman (http://www.solibro.de/buecher/1001-Date)

Münster: Solibro Verlag 1. Aufl. 2017

[amora Bd. 2] ISBN 978-3-96079-017-4

BR; 21,5 x 13,5 cm; 240 Seiten

14,00 Euro (D) Originalausgabe

E-Book: ISBN 978-3-96079-018-1 (epub) 10,99 Euro

Hörbuch (Download): ISBN 978-3-96079-019-8; 14,99 Euro, gesprochen von der Autorin, 07.08.50 Stunden = ca. 6 CDs



