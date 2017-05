Der Social Media Club Düsseldorf (http://www.social-media-club-duesseldorf.de) lädt zum nächsten Event ein! Viele Social Media Manager beschäftigt die Suche nach spannenden Inhalten: Was brauche ich für meine erfolgreiche Social Media Kommunikation? Welche Dauerbrenner und Leuchtfeuer gibt es? Die Social Media Night bei pressrelations am 17. Mai 2017 in Düsseldorf gibt dazu einige Inspirationen.



Agenda

18:30 Uhr: Empfang der Gäste und Networking

19:00 Uhr: Begrüßung: Dr. Claudia Hilker, Chapter Leader, Social Media Club Düsseldorf

19:10 Uhr: Auf der Suche nach dem heiligen Gral: die universelle Kennzahl: Bojan Radoja, Projektleiter Social Media, pressrelations

19:40 Uhr: Data Storytelling in Social Media: Möglichkeiten und Einsatzbereiche heute und in der Zukunft. Von Daten-GIFs bis zur automatischen Produktion und Daten Präsentation im Storytelling: Jörg Hoewner, K12 Agentur für Kommunikation und Innovation

20:10 Uhr: Keywordbasiertes Influencer Research: Anja Kloster, Social Media und Marketing Managerin, pressrelations

20.30 Uhr: Networking

21.30 Uhr: Ende der Veranstaltung



Verpflegung: Der Erwerb des Tickets (15 Euro) beinhaltet Getränke und Snacks.



Fotos: Die Event-Teilnehmer erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis zur Bild-Erstellung beim Event und zur Veröffentlichung zwecks öffentliche Berichterstattung über das Event.



Mehr Infos und Link zur Anmeldung gibt es beim Social Media Club Düsseldorf (http://www.social-media-club-duesseldorf.de/social-media-night-pressrelations/).

Standort: pressrelations

Strasse: Klosterstraße 112

Ort: 40211 - Düsseldorf (Deutschland)

Beginn: 17.05.2017 18:30 Uhr

Ende: 17.05.2017 21:30 Uhr

Eintritt: 15.00 Euro (zzgl. 19% MwSt)

Buchungswebseite: http://www.social-media-club-duesseldorf.de/



Firmenkontakt

Social Media Club Düsseldorf

Claudia Hilker

Bergerstraße 23

40213 Düsseldorf

02 11 / 60 00 614

info@social-media-club-duesseldorf.de

http://www.social-media-club-duesseldorf.de/





Pressekontakt

Hilker Consulting

Claudia Hilker

Berger Strasse 23

40213 Düsseldorf

02 11 / 60 00 614

02181 7569199

info@hilker-consulting.de

http://www.social-media-club-duesseldorf.de