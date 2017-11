Düsseldorf, November 2017 - Mizukaze bedeutet wörtlich "frischer Wind" - und genau das ist das rollende Hotel. Seit Sommer 2017 fährt der historische japanische Zug "Twilight Express Mizukaze" der West Japan Railway mithilfe von GS YUASA Lithium-Ionen Batterien - integriert in ein Hybrid-Triebwagen-Batteriespeichersystem.



Ein Hotel, das durch die japanische Landschaft rollt und moderne Technik mit Nostalgie verbindet - das ist das Konzept, das hinter dem Twilight Express Mizukaze steckt. Unterwegs ist der Zug im Westen Japans in den Regionen Keihanshin (Kyoto-Osaka-Kobe) und Sanyo-Sanrin, wo bei großen Teilen der Eisenbahnlinien noch der Anschluss an die Elektrizität fehlt. Deshalb wurde er nun mit einem Hybrid-Triebwagen-Batteriespeichersystem ausgestattet, das sowohl den Dieselgenerator als auch die Batterien versorgt. So vereint der Zug Umweltbewusstsein mit Fahrkomfort.



Die Lithium-Ionen-Batterie LIM25H-12 von GS YUASA, die für das Hybrid-Triebwagen-Batteriespeichersystem ausgewählt wurde, kann einen hohen Entladestrom erzeugen, der für den Antrieb eines Triebfahrzeugs erforderlich ist und den Dieselgenerator entlastet.

Zudem ist die LIM25H-12 in der Lage, beim Bremsen des Zugs regenerative Energie zu speichern und diese effektiv und ohne Verlust erneut zu nutzen. Auf diese Weise verbessert die LIM25H-12 die Umweltfreundlichkeit des Twilight Express Mizukaze, da dieser seine Kraftstoffeffizienz erhöht und den Lärm reduziert.



Die Lithium-Ionen-Batterien von GS YUASA zeichnen sich durch eine hohe Kapazität sowie eine hohe Lade-/Entladeakzeptanz aus. Damit stellen sie eine passende Lösung für eine Vielzahl an Anwendungen dar. Die Batterien befinden sich bereits erfolgreich in Kraftfahrzeugen, speziellen Anwendungen wie Luft- und Raumfahrzeugen, Energiespeichersystemen, fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGVs) und weiteren industrielle Anwendungen im Einsatz. GS YUASA will die Anwendungsmöglichkeiten weiter ausbauen und so zu einer Verringerung der Umweltbelastung beitragen.



