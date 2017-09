Düsseldorf, 28. September 2017***Auch im Headhunting geht heute ohne Social Media nichts. Vor allem junge High Potentials sind fast nur noch über soziale Medien zu erreichen. Wer auf der Klaviatur der Social Media nicht mitspielt, riskiert den Anschluss zu verlieren. Die SELECTEAM Deutschland GmbH hat die Zeichen der Zeit erkannt, und mit Dennis Stein einen internen Social Media Beauftragten installiert. Ihm obliegt die Entwicklung und Umsetzung von Social-Media-Strategien sowie die Überwachung der Ergebnisse. Der in der Düsseldorfer Niederlassung tätige Projektleiter war und ist auch weiterhin für die interne Abwicklung der Suchaufträge seiner SELECTEAM-Kollegen zuständig.



Alleine mit Stellenanzeigen in überregionalen Tageszeitungen und Wirtschaftsmagazinen sind die jungen High Potentials nicht mehr zu erreichen. Sie setzen bei der Jobsuche vorwiegend auf soziale Netzwerke. Durch die zielgerichtete Präsenz auf Plattformen wie Xing oder LinkedIn erschließt sich SELECTEAM diese Zielgruppe und erleichtert den jungen High Potentials durch eine zielgruppenorientierte Ausschreibung der zu besetzenden Positionen die Jobsuche. Mit der Präsentation von interessanten Fachbeiträgen auf den Business Network-Plattformen Xing und LinkedIn wird SELECTEAM als Experte für Top Executive-Headhunting wahrgenommen. Diese positive Image bildende Wirkung der Beiträge soll die Entscheidung der jungen High Potentials positiv beeinflussen, sich für ein Angebot von SELECTEAM oder eine Zusammenarbeit mit SELECTEAM zu entscheiden.



Neben der Betreuung der SELECTEAM-eigenen LinkedIn- und Xing-Seite unterstützt der neue Social Media Beauftragte die SELECTEAM-Kollegen bei der Verbreitung von Stellenanzeigen, Beiträgen und Nachrichten über Facebook, Twitter & Co. Dazu gehören auch Hinweise auf die Art und Weise der Verlinkung zur SELECTEAM-Website und anderen Host-Websites beim Posten von Artikeln und Stellenanzeigen. Darüber hinaus gibt Dennis Stein den Kollegen auch Tipps, wie sie insbesondere bei Beiträgen über die Kanäle Facebook und Twitter durch die Verwendung von #Hashtags eine höhere Leserschaft erreichen können.



Im Tagesgeschäft ist Dennis Stein mit der Betreuung und Abwicklung von Suchaufträgen aus den Branchen Automotive, Maschinenbau, Logistik und Handel für Positionen wie Bereichsleiter Engineering, Senior Account Manager, Leiter Controlling, technischer Geschäftsführer und CFO betraut. Neben der Identifikation und Ansprache von kaufmännischen- und technischen Kandidaten ist Dennis Stein auch als erster Kontaktpunkt im Executive Search als Projektleiter tätig.



"Indem SELECTEAM News und Informationen über die Kommunikation in den Kanälen des Web 2.0 bereitstellt, wollen wir auch eine Diskussion über derzeit wichtige Themen anregen und damit die Außenwirkung des Unternehmens im Netz positiv gestalten. Letztendlich können wir damit über mehr Awareness den Kandidatenkreis für unsere Kunden erweitern. Die Verbindung von einer persönlichen Ansprache und einem authentischen Auftritt in den sozialen Netzwerken ist in der heutigen Zeit unerlässlich. Die Vorteile für unsere Kunden durch unsere verstärkte Social Media Aktivität sind schnellere Suchen mit höheren Trefferquoten sowie qualitativ hochwertigere passendere Kandidaten", erklärt Dennis Stein.



Kontakt

SELECTEAM Deutschland GmbH

Dennis Stein

Berliner Allee 48

40212 Düsseldorf

+49 211 13 06 87 14

d.stein@selecteam.de

www.selecteam.de